ከ16 ሺህ ለሚበልጡ ከስደት ተመላሾች የስራ እድል ተመቻቸ

አዳማ፣ ሐምሌ 08 ቀን 2013 (ኢዜአ) በተጠናቀቀው የበጀት ዓመት ከ16ሺህ በላይ ለሆኑ ከስደት ተመላሽ ዜጎች የስራ እድል መመቻቸቱን የፌዴራል የከተሞች የምግብ ዋስትናና የስራ እድል ፈጠራ ኤጄንሲ ገለጸ።
የኤጄንሲው ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ በቀለ መንግስቱ ለኢዜአ እንዳሉት፤ የስራ እድል የተመቻቸው በተለያዩ ምክንያት ከስደት የተመለሱትን ዜጎች የማቋቋምና ህይወታቸውን በዘላቂነት ለመለወጥ እንዲችሉ ነው።
ስራውን ለማመቻቸት ከስደት ተመላሾችን መለየት፣ በስራ ፍላጎት ልየታ፣ የስነ ልቦና፣ የአቅም ግንባታና የንግድ ስራ አመራር ላይ ስልጠና የመስጠት ተግባራት መከናወኑን ገልጸዋል።
የማማከር፣ የመስሪያና የመሸጫ ቦታ አገልግሎትን መስጠትን ጨምሮ ልዩ ድጋፍ እንዲያገኙ በማድረግ ጭምር ለ16ሺህ 221 ከስደት ተመላሽ ዜጎች የስራ እድል መመቻቸቱን አስረድተዋል።
እድሉ ከተመቻቸላቸው ውስጥ 8 ሺህ 597 ሴቶች መሆናቸውን ገልጸዋል።
“ለወደፊቱም ፍላጎት ላላቸው ከስደት ተመላሽ ዜጎች በዘላቂነት የስራ እድል ለመፍጠር እየሰራን ነው” ብለዋል።
በተለይም ሴቶችና ወጣቶች በሀገሪቱ ሰርተው እንዲለወጡ የሚያስችሉ አማራጮች በመኖራቸው ፍላጎት ያላቸው በከተሞችና ወረዳዎች ወደሚገኙ የአንድ ማዕከል አገልግሎት ሄደው እንዲመዘገቡ አመላክተዋል።
በኦሮሚያ ክልል በሚገኙ አስር ዞኖች ከስደት ተመላሾችን የመለየት ስራ እየተከናወነ መሆኑን የገለጹት ደግሞ በክልሉ ኢንተርፕራይዝና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ የስራ ዕድል ፈጠራ ዳይሬክተር አቶ ጎንፋ ባልቻ ናቸው።
በምስራቅና ምዕራብ ሐርረጌ፣ አርሲና ምዕራብ አርሲ፣ ባሌና ምስራቅ ባሌ፣ ጅማና ኢሉባቡር፣ ምስራቅ ወለጋ እንዲሁም ሰሜን ሸዋ ዞኖች ላይ የስደት ተመላሾችን የመለየት ስራ እየተካሄደባቸው ካሉ ዞኖች መካከል እንደሚገኙበት ጠቅሰዋል።
በዚህም በተጠናቀቀው የበጀት ዓመት ከ3 ሺህ ለሚበልጡ ከስደት ተመላሾች በተለያዩ የስራ መስኮች ማሰማራት መቻሉንም አቶ ጎንፋ አመላክተዋል።
በፌዴራል ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ የብሔራዊ ትብብር ጥምረት ጽሕፈት ቤት ሃላፊ ወይዘሮ ፈቲያ ሰዒድ በበኩላቸው፤ ከስደት ተመላሽ ዜጎችን ለማቋቋም የፌዴራል መንግስት ከክልሎች ጋር በቅንጅት እየተሰራ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
በህገ ወጥ መንገድ ከሀገር የወጡና በኪቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት የቆዩ በርካታ ዜጎች ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ መንግስት በትኩረት እየሰራ መሆኑን አመልክተው፤ ከስደት ተመላሾችን ለማቋቋምና ዘላቂ የስራ እድል አግኝተው ህይወታቸውን እንዲለውጡ አቅጣጫ ተቀምጦ ርብርብ እየተደረገ መሆኑንም አስረድተዋል።