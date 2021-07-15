የኮቪድ-19 ወረርሽኝን በመከላከል ለተሳተፉ የጤናው ዘርፍ ተዋንያን የእውቅና ሳምንት ሊካሄድ ነው

አዲስ አበባ፣ ሃምሌ 08 /2013 (ኢዜአ) የኮቪድ-19 ወረርሽኝን በመከላከልና መሰረታዊ የጤና አገልግሎቶችን በመስጠት አስተዋፅኦ ላበረከቱ የጤና ባለሙያዎችና ክብካቤ ሰራተኞች የምስጋናና እውቅና ሳምንት እንደሚካሄድ የጤና ሚኒስቴር ገለጸ፡፡
የእውቅና ሳምንቱ ከሐምሌ 11 እስከ 17 ቀን 2013 ዓ.ም “የጤናው ዘርፍ ሰራተኞች ሳምንት” በሚል መሪ ሃሳብ ይካሄዳል።
የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ በእንጦጦ ፓርክ የኮቪድ 19 ወረርሸኝን ለመከላከል ለተሳተፉ የጤና ባለሙያዎች በተገነባው የመታሰቢያ ሀውልት በመገኘት የእውቅና ሳምንቱን አስመልክተው መግለጫ ሰጥተዋል፡፡
ኮቪድ-19 ወረርሽኝ በኢትዮጵያ በተከሰተበት ወቅት በህብረተሰቡ ዘንድ ከፍተኛ ድንጋጤ መፍጠሩን አስታውሰዋል፡፡
የጤና ባለሙያዎችና የክብካቤ ሰራተኞች ህይወታቸውን በመክፈል ጭምር ወረርሽኙን ለመከላከል ሌት ተቀን ደክመዋል፤ አሁንም እየደከሙ ይገኛሉ ብለዋል፡፡
“በዚህም የጤናው ዘርፍ አርበኛ መሆናቸውን አረጋግጠዋል” ሲሉም ነው የተናገሩት።
እንደ ሀገር ወረርሽኙን ለመከላከል በተወሰደው ሁሉን አቀፍ እርምጃ ሀገርና ህዝብን ሊደርስ ከሚችለው ጉዳት መታደግ መቻሉንም ገልጸዋል።
በቫይረሱ የተያዙ ዜጎችን ለማዳን ህብረተሰቡን ያስተማሩና ሌሎች መሰረታዊ የጤና አገልግሎቶች እንዳይቋረጡ ጉልህ አስተዋጽኦ ላበረከቱ የጤናው ዘርፍ ተዋንያኖች ምስጋና እንደሚገባቸውም ነው ዶክተር ሊያ የተናገሩት፡፡
የእውቅና ሳምንቱም ይህን ታሳቢ በማድረግ መዘጋጀቱን ጠቁመዋል።
የእውቅና ሳምንቱ አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የሚከበር ሲሆን፤ “የጤናና የጤና ክብካቤ ሰራተኞች ደህንነት ይጠበቅ” የሚሉና ሌሎች ተያያዥ መልዕክቶች ይተላለፋሉ ብለዋል፡፡