ህጻናትን ለጦርነት እየማገደ ያለው አሸባሪው ህወሃትን ለአለም አቀፍ ፍርድ ቤት ማቅረብ እንደሚገባ ምሁራን ገለጹ

ድሬዳዋ፤ ሐምሌ 8/2013 (ኢዜአ) ህጻናትን ለጦርነት በመማገድ አሰቃቂ ወንጀል እየፈጸመ ያለው አሸባሪው ህወሃት ለአለም አቀፍ ፍርድ ቤት በማቅረብ የህግ የበላይነትን ማረጋገጥ እንደሚገባ በድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡ ምሁራን ገለጹ፡፡
የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ የህግ ምሁር አቶ አብይ ደምሴ እንደገለጹት፤ ሽብርተኛው ህወሃት ህፃናትን ለጦርነት በማሰለፍ እየፈጸመ ባለው ከባድ ወንጀል በአለም አቀፍ ህግ መሠረት ለፍርድ መቅረብ አለበት፡፡
የመንግስት ደጋፊዎች ናቸው በሚል ንጹሃንን ዜጎች እየጨፈጨፈ እንደሚገኝ መረጃዎች እንደሚያመለክቱ የጠቆሙት ምሁሩ፤ ይህን ወንጀል ለተባበሩት መንግስታትና ለአለም ሃያላን ሀገራት በአግባቡ በማሳወቅ ሽብርተኛውን ቡድን ለአለም የጦር ወንጀል ፍርድ ቤት ተጠያቂ ማድረግ እንደሚገባ ተናግረዋል፡፡
” ዳሩ ከተነካ መሀሉ ዳር የማይሆንበት ምክንያት ስለሌለ ሀገርን ከሽብርተኛው ቡድን ለማዳንና ለማሻገር ሁሉም የሚረባረብበት ወሳኝ ወቅት ነው” ብለዋል፡፡
ሌላው የህግ ምሁር አቶ ድንቁ ዘውዱ፤ መንግስት የውጭና የውስጥ ሴራ እየናደ የመጣበትን ዲፕሎማሲያዊና እውነታን የማሳወቅ ጉዞ መጠናከር እንዳለበት አመልክተዋል።
አሸባሪው ቡድን እየፈፀመ የሚገኘው ወንጀል በመከላከል ሀገርን ከማፍረስ ሴራ ለመታደግ ሁሉም አንድነቱን አጠናክሮ ኃላፊነቱን ሊወጣ እንደሚገባ ተናግረዋል፡፡
ህወሃት እየፈፀመ የሚገኘውን ወንጀል በአንድ ክልል የተናጠል መግለጫ ሣይሆን የፌደራል መንግስትና የሁሉም ክልሎች ጉዳይ መሆኑን በመረዳት እየተሰጠ ያለው አዎንታዊ ምላሽ ተገቢ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
አንድነቷን የጠበቀችና የተሻለች ሀገር ለመገንባት የድርሻችንን መወጣት አለብን ብለዋል፡፡
በይገባኛል የሚነሱት አካባቢዎች ጉዳይ በህግ አግባብ ዘላቂ መፍትሄ ሊሰጣቸው እንደሚገባ ጠቁመው፤ ይህን ተገን በማድረግ ሀገር ለማተራመስ የሚደረገው የአሸባሪው ህወሃት ሴራ በማክሸፍ የህግ የበላይነትን ማረጋገጥ እንደሚገባ አመልክተዋል፡፡
አሸባሪው ቡድን ችላ ተብሎ በዚህ ከቀጠለ ችግሩ የአንድ ክልል ብቻ ሣይሆን የሁሉም ዜጎች ጉዳት ሊሆን ስለሚችል አንድነትን ጠብቆ ቡድኑን ስርዓት በማሲያዝ ለህግ ማቅረብ እንደሚያስፈልግ የገለጹት ደግሞ በዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሣይንስና አለም አቀፍ ግንኙነት ትምህርት መምህር ሱራፌል ጌታሁን ናቸው፡፡
እሳቸው እንዳሉት፤ በሌሎች ክልሎች የሚገኙና ለአሸባሪው ቡድን ድጋፍ በማድረግ ላይ የሚገኙት ጭምር ለህግ በማቅረብ የህግ የበላይነት በፍጥነት መረጋገጥ አለበት፡፡
ዜጎች ለሀገር መከላከያ ሠራዊት የሚያደርጉትን ድጋፍ ይበልጥ በማጠናከር የሀገርን ህልውናና ዳር ድንበር የማስከበሩ ተግባር ስኬታማ እንዲሆን መረባረብ አለብን ብለዋል፡፡
በተለይ የምዕራባዊያን ሀገራትና መገናኛ ብዙሃን መንግስትን በሃሰት ለመክሰስ የሚጣደፉትን ያህል ህጻናት ለጦርነት በማሰለፍ አለም አቀፍ ወንጀል እየፈፀመ የሚገኘውን አሸባሪ ቡድን ለህግ እንዲቀርብ ህሊናዊ ኃላፊነታቸው እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል፡፡