የሀገርን ሰላም ለማስከበር የተንቀሳቀሰው የሲዳማ ክልል ልዩ ሃይል ሽኝት እየተደረገለት ነው

ሀዋሳ ሀምሌ 7/2013 (ኢዜአ ) ለሀገራዊ ጥሪ ምላሽ ለመስጠት የሲዳማ ክልል ልዩ ሀይል አባላት ዛሬ ማምሽውን በሀዋሳ ከተማ የሽኝት መርሀ ግብር አየተካሄደ ነው።
በመርሀ ግብሩ ላይ የክልሉ ሰላምና ፀጥታ ቢሮ ሃላፊ አቶ አለማየሁ ጢሞቲዎስ የክልሉ ካቢኔ አባላት የሀገር ሽማግሌዎችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል።
አቶ አለማየሁ በተለይ ለኢዜአ እንዳሉት የክልሉ ልዩ ሃይል ወቅቱ ለሚፈልገው ሀገራዊ ተልዕኮ ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጎን በመቆም ግዳጁን እንደሚወጣ ተናግረዋል።
የሀገርን አንድነት ለማፍረስና የህዝብን የተረጋጋ ሕይወት ለማወክ የሚንቀሳቀሱ አካላት ላይ ህግዊ እርምጃ መውሰድ እንደሚገባም በዚሁ ወቅት አስረድተዋል።
“የልዩ ሃይሉ አባላትም ሀገራዊ ጥሪውን በታላቅ ወኔና ደስታ ተቀብለው ለመዝመት ያላቸው መነሳሳት ከፍተኛ ነው” ብለዋል።
በአሁኑ ሰዓት በገዛኸኝ ሆቴል አዳራሽ እየተካሔደ ባለው የሽኝት መርሃ ግብር ላይ የሲዳማ ክልል ርዕሰ-መስተዳደር አቶ ደስታ ሌዳሞ ተገኝተዋል።