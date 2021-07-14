በሐረሪ ክልል ምግብ ሸቀጦች ላይ የታየውን የዋጋ መናር በቅንጅት መስራት እንደሚገባ ተመለከተ

ሐረር ፤ ሐምሌ 7 ቀን 2013 (ኢዜአ) በሐረሪ ክልል በምግብ ሸቀጦች ላይ የታየውን የዋጋ መናር ለመቆጣጠር ባለድርሻ አካላት በቅንጅት ሊሰሩ እንደሚገባ ተመለከተ።
የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ወይዘሮ ሚስራ አብደላ በአካባቢው በምግብ ፍጆታዎችና ሸቀጦች ላይ የታየውን ህገ ወጥ ንግድና የዋጋ ንረት በጋራ ለመከላከል የተለያዩ ተቋማትን አካቶ ከተቋቋመው ግብረ ሃይል ጋር ዛሬ መክረዋል።
በእዚህ ውቅት ምክትል ርዕሰ መስተዳድሯ እንዳሉት፤ በአሁኑ ወቅት በምግብ ፍጆታዎችና ሸቀጦች ላይ እያታየ ያለው የዋጋ መጨመር በተለይ ዝቅተኛ ገቢ ባላቸው ወገኖች ላይ ተፅዕኖ እያሳደረ ነው፡፡
ለዚህ ባለድርሻ አካላት በቅንጅት ተንቀሳቅሰው ህገወጥ የዋጋ ጭማሪውን መከላከልና ለመቆጣጠር ሊሰሩ እንደሚገባ አመልክተዋል፡፡
“ከክትትልና ቁጥጥር ጎን ለጎን የአቅርቦት እጥረት እንዳይከሰት በትኩረት መስራት ይገባል” ብለዋል።
በዚህ ተግባር ብልሹ አሰራሮች እንዳይከሰቱ የሚመለከታቸው አካላት በቁርጠኝነት እንዲንቀሳቀሱም አሳስበዋል፡፡
የክልሉ ንግድ ጽህፈት ቤት ሀላፊ አቶ ቡሽራ አሊዩ በበኩላቸው፤ በክልሉ ህገወጥ የዋጋ ጭማሪ ለመከላከልና ለመቆጣጠር የተለያዩ ተግባራት በመከናወን ላይ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
ለዚህም መሰረታዊ አቅርቦቶችን ተደራሽ ማድረግ፣ የክትትልና ቁጥጥር እንዲሁም ለንግዱ ማህበረሰብ ግንዛቤ የማስፋት ሥራዎች እየተከናወኑ መሆኑን አስታውቀዋል።
እንደ አቶ ቡሽራ ገለጻ ፤ደላላ የሚያደርገው የዋጋ ጭማሪ አርሶ አደሩን ተጠቃሚ ካለማድረጉ በተጨማሪ የዋጋ ንረትን እያባባሰው ይገኛል።
ችግሩን ለመፍታት የቁጥጥር ሥራውን በተደራጀ መልኩ ማከናወን አስፈላጊ መሆኑን ገልጸዋል።
በክልሉ ከፍተኛ የዋጋ ንረት መስተዋሉን ያነሱት ደግሞ የክልሉ ገቢዎች ቢሮ ሃላፊ ወይዘሮ ሰሚራ ዩሱፍ ናቸው፡፡
የግለሰብ መኖሪያ ቤቶችን ለመጋዘንነት በመጠቀም ምርትን መደበቅና የዋጋ ንረት እንዲባባስ ማድረግ የተስተዋሉ ችግሮች መሆናቸውን ጠቅሰዋል።
” በተለይ ወረዳዎች ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን የተጠናከረ ሥራ ማከናወን ይገባቸዋል” ብለዋል፡፡
የመድረኩ ተሳታፊዎች በበኩላቸው፤ በክልሉ ከዋጋ ንረት በተጨማሪ የመጠቀሚያ ጊዜያቸው ያለፈ ምርቶች ለገበያ እየቀረቡ መሆኑን ጠቁመዋል።
ህገወጥ የነዳጅ ግብይት እና ንግድ እየተስፋፋ በመሆኑ ይህንን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ከመንግስት ጋር በመሆን የደርሻቸውን እንደሚወጡ ገልጸዋል፡፡
በምክክር መድረኩ ከክልሉ ሴክተር መስሪያ ቤቶች፣ ከፀጥታ እና ከወረዳ የተወከሉ የሥራ ሃላፊዎችና ሌሎችም ባለድርሻ አካላት ተሳተፈዋል።