አዲስ የሚመሰረተው መንግስት ተጠያቂነትን ማስፈን ላይ በቁርጠኝነት መስራት ይጠበቅበታል—-ዶ/ር አልማው ክፍሌ

ሀምሌ 7/2013 (ኢዜአ) አዲስ የሚመሰረተው መንግስት ተጠያቂነትን ማስፈን ላይ በቁርጠኝነት መስራት እንደሚጠበቅበት የኮተቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ የታሪክና ህግ ምሁር ዶክተር አልማው ክፍሌ ተናገሩ።
ዶክተር አልማው ክፍሌ ለኢዜአ እንደተናገሩት ከሁለት አስርተ ዓመታት በላይ ኢትዮጵያን ያስተዳደረው ‘ኢህአዴግ’ መራሹ መንግስት ሀገርና ሕዝብን ያላስቀደመ ነበር።
ስርዓቱ ለህዝቦች አብሮነት እንዲሁም የዜጎችን ከቦታ ቦታ ተዘዋውሮ የመስራት መብትን በተጨባጭ ማስከበር ተስኖት መቆየቱን ነው የገለጹት።
በመሆኑም አዲስ የሚሰረተው መንግስት የህዝቦችን አብሮነት በማጎልበትና የዜጎችን መብቶች በማስከበር ረገድ በቁርጠኝነት ሊሰራ እንደሚገባም ተናግረዋል።
ለዚህ ደግሞ ግልጽነትና ተጠያቂነት ያለው አሰራርን ማስፈን ወሳኝ መሆኑን ነው ያብራሩት።
ኢትዮጵያ ከውጭ አገራት ጋር ያላትን ግንኙነት ይበልጥ ማጠናከር የሚያስችሉ ዲፕሎማሲያዊ ስራዎችን ማከናወን እንደሚጠበቅበትም ጨምረው ገልጸዋል።
ከዚህ አንጻር የኢትዮጵያን ጥቅም ማስከበር የሚችሉና የመደራደር አቅም ያላቸውን ዲፕሎማቶች ወደ ኃላፊነት ማምጣት ይገባል ነው ያሉት።
የአምባሳደሮችን ሹመት ጨምሮ በዘርፉ ያሉ ሌሎች አሰራሮች ሊፈተሹ እንደሚገባም ዶክተር አልማው ጠቁመዋል።
አመራሩ ወጣቶችን በማስተባበር ኢትዮጵያ ያላትን ለም መሬትና ውሃ ለልማት ብሎም በምግብ ራስን ለመቻል ማዋል ላይ ከፍተኛ ኃላፊነት እንዳለበትም ተናግረዋል።
ይህም እየተባባሰ ያለውን የኑሮ ውድነት በመቅረፍ ረገድ ሚናው የጎላ መሆኑን ነው ዶክተር አልማው የገለጹት።