የወጣቶች የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ቀጣይነት ላለው ሀገራዊ ልማት ጉልህ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ተገለጸ

ሆሳዕና ሐምሌ 7/2013 (ኢዜአ) ወጣቶች ዘላቂነት ባለው የበጎ ስራ በመሳተፍ ለሀገሪቱ እድገትና ብልጽግና ፋና ወጊ ሊሆኑ እንደሚገባ በብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት የሀድያ ዞን ቅርንጫፍ አሳሰበ።
የቅርንጫፉ ኃላፊ አቶ ሲሳይ እውነቱ የዞኑን የክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት በሆሳእና ባስጀመሩበት ወቅት እንዳሉት ፓርቲው የወጣቶችንና የህብረተሰቡን ተሳትፎ መሰረት በማድረግ እየሰራ ይገኛል።
በተለይ በምርጫው ኢትዮጵያ እንድታሸንፍ የታያዘው ግብ እንዲሳካና በህዝብ ይሁንታ ያገኘ መንግስት ለመመስረት እንዲያስችል የወጣቶቹ ተሳትፎ ከፍተኛ መሆኑን አመልክተዋል።
በቀጣይም በሀገር ግንባታ ሂደት ተሳታፏቸውን በማጎልበት የሚረከቧትን ሀገር በመደገፍ ፋና ወጊ ተግባራት ማከናወን እንደሚጠበቅባቸው አስገንዝበዋል።
የሀድያ ዞን ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ መምሪያ ኃላፊ ወይዘሮ ስምረት ሳሙኤል በበኩላቸው በሁለት ወራት የክረምት በጎ ተግባር ስራ ላይ ከ200 ሺህ በላይ ወጣቶችን ለማሳተፍ ዝግጅት ተደርጓል።
ወጣቶቹ በሚሳተፉባቸው 12 ዋና ዋና ዘርፎች ከ197 ሚሊየን ብር በላይ የልማት አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ተብሎ እንደሚጠበቅም ጠቅሰዋል።
በጎነት ከሰብዓዊነትም፣ ከሞራልም አንጻር አስገዳጅነት ያለው ስለሆነ ወጣቶች በስራው በንቃት በመሳተፍ ሀጋራዊ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል።
ደም በመለገስ የበጎ ፈቃድ አገልግሎቱን የጀመረው በሆሳዕና ከተማ የጀሎ ናረሞ ቀበሌ ወጣት አቤኔዘር በቀለ በሰጠው አስተያየት በደሜ የወገኔን ህይወት ለመታደግ በመቻሌ ደስታ ይሰማኛል ብሏል።
“እኛ ወጣቶች መሰል በጎ ተግባርትን በራስ ተነሳሽነት መስራታችን እንደ ሀገር ለተጀመሩ የለውጥ ሂደቶች የሚኖረው አስተዋጽኦ የሚናቅ ስላይደለ የሚፈጥርብን እርካታ ከፍተኛ ነው” ብሏል።
በከተማው አራዳ ቀበሌ ውሰጥ የመኖሪያ ቤታቸው የታደሰላቸው ወይዘሮ እማዋይሽ በቀለ ረጂና አስታዋሽ በማግኘታቸው ከፍተኛ ደስታ እንደተሰማቸው ገልጸው ይህንን ላደረጉላቸው አካላት ምስጋና አቅርበዋል።
በበጎ ፈቃድ ተግባር ማስጀመሪያ መርሃ ግብሩ ላይ የዞንና የወረዳ ከፍተኛ አመራሮች፣ ከ500 በላይ ወጣቶች ተሳትፈዋል።