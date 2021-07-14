የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት በተጠናከረ መልኩ ለማስጠበቅና ለማስቀጠል እንደሚሰሩ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ገለጹ

አዲስ አበባ፣ ሀምሌ07/2013 (ኢዜአ) በኢትዮጵያን ህልውና ላይ የተጋረጡ አደጋዎችን በአንድነት በመመከት ሉዓላዊነቷን በተጠናከረ መልኩ ለማስጠበቅና ለማስቀጠል የበኩላቸውን ሚና እንደሚወጡ ኢዜአ ያነጋገራቸው የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎቸ ገለጹ።
የእናት ፓርቲ፣ የህብር ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲና አርጎባ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት ሃላፊዎች ከኢዜአ ጋር በስልክ በነበራቸው ቆይታ እንደገለጹት፤ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት በተጠናከረ መልኩ ለማስጠበቅና ለማስቀጠል ቁርጠኛ ናቸው።
የእናት ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበር ዶክተር ሰይፈስላሴ አያሌው፤ ኢትዮጵያውያን አገራቸውን ለማስቀጠል በምርጫው ያሳዩትን ትዕግስት የተላበሰ የድምጽ አሰጣጥ ሂደት አውስተዋል።
በቀጣይ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ባሳወቀው ውጤት መሰረት አሸናፊ የሆነው ፓርቲ በሚመሰርተው አገረ መንግስትም የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ለማድረግ ፓርቲያቸው ዝግጁ ነው።
በህዝብ ድምጽ አሸናፊ የሆነው ፓርቲ መንግስት በመመስረት አገርን የሚያስተዳድር መሆኑን ጠቁመው፤ ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት ሁኔታ የሁሉንም ርብርብ እንደሚጠይቅ ገልጸዋል።
በአገር ህልውና ላይ የተጋረጡ አደጋዎችን በመተንተን በተናጠልና በተደራጀ መንገድ መግለጫዎችንና ምክረ ሃሳቦችን በማውጣት የአገርን ህልውና ለማስቀጠል ፓርቲያቸው እንደሚሰራ ተናግረዋል።
እንደ ሊቀመንበሩ ገለጻ፤ ፓርቲያቸው በአገር አንድነትና ሉዓላዊነት ላይ የራሱን አዎንታዊ አስተዋጽኦ ለማድርግ ዝግጁ ነው።
የአገርን አንድነትና ሉዓላዊነት የሚገዳደሩ ሁኔታዎችን ለመመከት እንደ አንድ የፖለቲካ ፓርቲ ግዴታቸውን ለመወጣት መዘጋጀታቸውንም አረጋግጠዋል።
የህብር ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ሃላፊ ኢንጅነር ዘለቀ ረዲ እንደተናገሩት፤ አገርና ህዝብን ማስተዳደር የሚቻለው አገር ተረጋግታ ስትቀጥል በመሆኑ ፓርቲያቸው ለአገር ህልውና ይሰራል።
አገራዊ አንድነትን ለማምጣት በአገር በቀል እሴት ላይ የተመሰረተ መግባባት፣ አገራዊ እርቅና ብሔራዊ መግባባት ላይ የሚሰራውን ስራ አጠናክሮ መቀጠል እንደሚያስፈልግ ነው አጽንኦት የሰጡት።
አገር ከውስጥም ከውጭም የገባችበትን ውጥረት በተለይም የምዕራባውያኑ ኢትዮጵያን የመከፋፈል አቋም ህዝቡ ሊገነዘብ እንደሚገባም ጠቁመዋል።
ኢትዮጵያ በአፍሪካ ተጽእኖ ፈጣሪ እንዲሁም በአገር ውስጥ አንድነቷ የተጠናከረ አገር እንዳትሆን ጫና ለማሳደር እየተሰራ መሆኑን ያነሱት ደግሞ የአርጎባ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት ዋና ጸሃፊ አቶ መሃመድ ሙሳ ናቸው።
ከፖለቲካ ፓርቲ በላይ አገርን በማስቀደም ይህንን ችግር በመተባበርና ሃላፊነት በተሞላው መንገድ ማለፍ የፖለቲካ ፓርዎች፣ የገዥው ፓርቲና የሁሉም ዜጋ ሃላፊነት እንደሆነ አውስተዋል።
ኢትዮጵያውያን በእኩልነት ተከባብረውና ተቻችለው የሚኖሩባት የበለጸገች አገርን እውን ለማድረግ ፓርቲያቸው የበኩሉን ይወጣል።
ኢትዮጵያውያን የአገሪቷን አንድነት ለማስቀጠል ጠንካራ አገረ መንግስት እንዲገነባ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውንም አክለዋል።
ወጣቱ፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የአገር ሽማግሌዎችና ሌሎች ኢትዮጵያውያን ለአገራቸው አንድነት በጋራ እንዲቆሙ የፓርቲዎቹ ሃላፊዎች ጠይቀዋል።
አንዳንድ ግለሰቦች በቅዥት ውሰጥ ሆነው “ኢትዮጵያን እናፈርሳለን” ቢሉም ሀሳቡ ከቅዥት ያለፈ እንደማይሆንም ሃላፊዎቹ ሃሳባቸውን ሰጥተዋል።