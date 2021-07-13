የባህር ዳር ኢንዱስትሪ ፓርክ የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ እየተከናወነ ነው

ባህር ዳር ሐምሌ 6/2013 (ኢዜአ የባህር ዳር ኢንዱስትሪ ፓርክን ፅዱና ለስራ ምቹ ለማድረግ የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ በንቅናቄ እየተከናወነ መሆኑን ገለጸ።
ፓርኩና የአማራ ክልል ቴክኒክ፣ሙያና ኢንተርፕራይዞች ልማት ቢሮ በመተባበር ዛሬ አንድ ሺህ ችግኞች ተክለዋል።
በዚህ ወቅት የኢንዱስትሪ ፓርኩ ዋና ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ ጥሩየ ቁሜ እንዳሉት፤ ኢንዱስትሪ ፓርኩ ከተቋቋመለት ዓላማ በተጨማሪ ሚዛናዊ የአየር ንብረት እንዲኖር የችግኝ ተከላ በንቅናቄ እያከናወነ ነው።
ዘንድሮ 6 ሺህ ችግኞችን ከተለያዩ ተቋማት ጋር በመተባበር ለመትከል እየሰሩ መሆናቸውን ጠቅሰው፤ እስካሁን በተደረገው እንቅስቃሴም 4 ሺህ ችግኝ ለተከላ ማዘጋጀታቸውን አስረድተዋል።
ኢንዱስትሪ ፓርኩ ፅድኑ ለስራ የተመቸ እንዲሁም የተስተካከለ የአየር ንብረት እንዲኖር የበኩሉን ለመወጣት በትኩረት እየሰራ መሆኑን አመልክተዋል።
ባለፉት ሁለት ዓመታት ከተከሏቸው 10ሺህ 500 ችግኞች ውስጥ በተደረገ እንክብካቤና ጥበቃ 85 በመቶው ማጽደቅ መቻሉንም አውስተዋል።
በፓርኩ ውስጥ ከዚህ ቀደም ችግኝ የተከሉ ተቋማት በባለቤትነት መንፈስ በየጊዜው በመንከባከብ በኩል ጥሩ የሚባል ስራ እያከናወኑ መሆኑን የጠቀሱት ዋና ስራ አስኪያጇ ዘንድሮ እየተተከሉ ያሉ ችግኞችም ተገቢው ክትትል እንዲደረግላቸው በትብብር ይሰራል ብለዋል።
”የኢንዱስትሪ ፓርኮች በተለየ ሁኔታ ምቹና ለስራ ሳቢ መሆን እንደሚጠበቅባቸው” ያሉት ደግሞ የአማራ ክልል ቴክኒክ ሙያና ኢንተርፕራይዞች ልማት ቢሮ ምክትል ሃላፊ አቶ ካሳ ዓለሙ ናቸው።
ለዚህም ቢሮው ፓርኩን በልዩ ሁኔታ በመምረጥ ችግኝ የመትከል ስራ ማከናወኑን ተናግረዋል።
ዛሬ ከ160 በላይ የቢሮው ሰራተኞች፣ አመራሮች ሌሎች ተጠሪ ተቋማት የችግኝ ተከላ መረሃ ግብሩ ላይ እንደተሳተፉ ጠቅሰው፤ በዚህም አንድ ሺህ ችግኞች እንደተተከሉ ገልጸዋል።
ቢሮው ችግኞችን መትከል ብቻ ሳይሆን የተተከሉትንም በመንከባከብ የውሃ አቅርቦትም ሆነ የማረም ስራዎችን በማከናወን ለማሳደግ እንደሚሰራ ተናግረዋል።
በችግኝ ተከላው ስራ ከተሳተፉ ሰራተኞች መካከል ወይዘሮ አበዙ ደሴ በሰጡት አስተያየት ችግኞችን መትከል ብቻ ሳይሆን በሚገባው ልክ ተንከባክቦ ለውጤት ለማብቃት ተዘጋጅቼያለሁ ብለዋል።
በዛሬው መረሃ ግብርም ሰባት ችግኞችን መትከላቸወን ጠቅሰው፤ በየጊዜው ውሃ በማጠጣትና በማረም ለማሳደግ እንደሚጥሩ ገልጸዋል።
የባህር ዳር ኢንዱስትሪ ፓርክ ከአንድ ሺህ 200 በላይ ሰራተኞች እንዳሉት ተመልክቷል።