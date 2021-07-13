መሬትን ትርጉም ባለው መልኩ መጠቀም እንደሚያስፈልግ የኦሮሚያ መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ቢሮ ገለጸ

ሞጆ ሐምሌ 6/2013 (ኢዜአ) አካባቢያዊ ጠቀሜታን ታሳቢ ባደረገ መልኩ የችግኝ ተከላ ስናከናውን የመሬት አጠቃቀም ስትርዓትን ከግምት ውስጥ ማስገባት ይኖርብናል ሲል የኦሮሚያ መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ቢሮ ገለጸ።
የቢሮው አመራርና ሰራተኞች በሞጆ ደረቅ ወደብ አካባቢ ዛሬ ባካሔዱበት የኢትዮጵያን እናልብሳት የችግኝ ተከላ መርሃ-ግብር ወቅት የቢሮው የመሬት ዝግጅት ዳይሬክተር አቶ በዳዳ ደበላ እንዳሉት የችግኝ አተካከል ሒደት አካባቢያዊ ጠቀሜታን ታሳቢ ባደረገ መልክ መሆን አለበት
“የችግኝ ተከላ የአካባቢውን ተጨባጭ ሁኔታ ከግምት ያስገባ መሆን አለበት” ያሉት ዳይሬክተሩ፤ የመሬቱን ሆኔታና የአየር ንብረትን ተስማሚነት ሊጠብቅ እንደሚገባም ገልፀዋል።
ከተሞች አካባቢ የሚተከሉ ችግኞች ገጠር ከሚተከሉት መለየት እንዳለባቸው የገለጹት ደግሞ በቢሮው የመሬት ልማትና አቅርቦት ዳይሬክተር አቶ አጫሉ ሌንጮ ናቸው።
ከተማ አካባቢ መተከል ያለባቸው ችግኞች ለከተማ መሬት አጠቃቀም ቁልፍ መሳሪያ የሆነውን የከተማ ፕላን የተከተሉ፣ የከተማ ውበት የሚጠብቁና የአፈር መሸርሸርን የሚከላከሉ መሆን እንደሚኖርባቸውም አስረድተዋል።
“ቋሚ ሃብት የሆነው መሬት አይሰፋምና ያለንን መሬት ለተገቢው ግልጋሎት ማዋል ይገባል” ያሚሉት ደግሞ በተከላው ያገኛናቸው የቢሮው የካዳስተር ዘርፍ ምክትል ኃለፊ ወይዘሮ ዘመናይ ሐይሉ ናቸው።
ሳይንስዊ የመሬት አጠቃቀምን ለመዘርጋት ክልሉ ያለውን መሬት በካዳስተር መዝግቦ ዘመናዊ የመረጃ አያያዝ ስርዓትን በመተግበር ላይ መሆኑን ገልፀዋል።
የችግኝ ተከላው በዘመናዊ የመረጃ ሃያያዝ ስርዓት ተመዝግቦ ለተገቢው ጥቅም የሚውልበት አሰራር በመከሄድ ላይ ነውም ብለዋል።
የከተማም ሆነ የገጠር የችግኝ ተከላ ስርዓታቸን በተለይም ለወጣቶች የስራ እድል የሚፈጥሩና የገጠርን ህይወት እንዲለውጡ እየተሰራ መሆኑን የገለፁት ደግሞ በቢሮው የከተማ መሬት ልማት ዘርፍ ምክትል ቢሮ ሃላፊ አቶ አህመድ አባልማሪስ ናቸው።
ከሲዳማ ክልል ለግል ጉዳይ ወደ አዲስ አበባ በመጓዝ ላይ እያሉ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩን የተቀላቀሉት መንገደኞችም አገራችንን በሚጠቅሙ የዚህ መሰል ተግባራት ላይ መደጋገፍ እንዳለብን አስተያያታቸውን ስጥተዋል።
በቢሮው አመራርና ሰራተኞቹ በሞጆ ደረቅ ወደብ አካባቢ የተተከለው ችግኝ የኢትዮጵያን እናልብሳት የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር አካል ነው።