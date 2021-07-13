ለአገር መከላከያ ሠራዊት ህዝቡ በሞራል፣ በገንዘብና በጉልበትም ጭምር ድጋፍ እንዲያደርግ ተጠየቀ

አዲስ አበባ፣ሀምሌ 6/2013 (ኢዜአ) ለአገሩ ሉአላዊነትና ለህዝቡ ዘብ ለቆመው የአገር መከላከያ ሠራዊት ህዝቡ በሞራል፣ በገንዘብና በጉልበት ጭምር ድጋፍ እንዲያደርግ ተጠየቀ፡፡
በአዲስ አበባ የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ የመንግስት ሰራተኞች ” በሀገራዊ ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ” ከክፍለ ከተማው አመራሮች ጋር ውይይት አካሂደዋል፡፡
በውይይቱም ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል በሞራል፣ በገንዘብና በጉልበት ከሀገር መከላከያ ሠራዊቱ ጎን መቆም እንደሚገባ ተጠቁሟል፡፡
በውይይቱ ወቅት ሃሳባቸውን የሰጡ የመንግስት ሰራተኞች፤ ኢትዮጵያዊያን የአገር መከላከያ ሰራዊትን በሁሉም መስኩ ድጋፍ በማድረግ አለኝታነታቸውን ሊያረጋግጡ ይገባል ብለዋል።
በሞራል፣ በገንዘብና በጉልበትም ጭምር በመደገፍ የአገሩን ዳር ድንበር ለማስከበር ሌት ተቀን የሚታትረውንና የህይወት መስዋእትነት የሚከፍለውን ሰራዊት መደገፍ ኩራት መሆኑን ጠቅሰዋል።
ምርጫው በሰላም እንዲጠናቀቅ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል እንደሰራ ሁሉ አሁንም ሀገራዊ አንድነቱንና ሰላሙን ለመጠበቅ በጋራ መቆም እንዳለበትም ገልጸዋል።
የኢትዮጵያን አንድነት፣ ክብሯንና ሉአላዊነቷን የመጠበቅ ሃላፊነት የዜጎች ሁሉ ግደታ በመሆኑ ለተግባራዊነቱ በጋራ መቆም ይገባናል ብለዋል የመንግስት ሰራተኞቹ።
ጁንታው በሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ የፈጸመው ክደት እንዳሳዘናቸው የገለጹት የመንግስት ሰራተኞቹ አሁንም ሰራዊቱ እንዲጠናከርና ለሀገር ደጀን እንዲሆን የሚጠበቅባቸውን ለመወጣት መዘጋጀታቸውን አረጋግጠዋል።
ሰራዊቱን በሞራል፣ በገንዘብና በጉልበታቸው ጭምር እንደሚያግዙም ተናግረዋል።
የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ፈቲያ መሃመድ፤ በዚህ ጊዜ ከልዩነት ይልቅ አንድነታችን ላይ በማተኮር ልንሰራ ይገባል ብለዋል፡፡
የመንግስት ሰራተኛውም ህዝቡን በታማኝነት፣ ከስርቆት በጸዳ መልኩ ሃላፊነቱን ተወጥቶ ለሌሎች አርዓያ መሆን አንዳለበት አሳስበዋል፡፡
ለሀገሩና ለህዝቡም አለኝታ መሆኑን ማረጋገጥ ይኖርበታል ነው ያሉት።
የክፍለ ከተማው ብልጽግና ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ሙሰማ ጀማል፤ የመንግስት ሰራተኛው በሚችለው አቅም ሁሉ ከሰራዊቱ ጎን መቆም እንዳለበት አሳስበዋል፡፡
በተለይ ወጣቶች ለመከላከያ ሁለንተናዊ ድጋፍ ከማድርግ በተጨማሪ አባል በመሆን ለመቀላቀል ዝግጁ መሆን አለባቸው ብለዋል።
በውይይቱ የመንግስት መስሪያ ቤት ሰራተኞች፣ መምህራንና ከሁሉም የመንግስት መስሪያ ቤቶች የተወጣጡ ሰራተኞች ተሳትፈዋል፡፡