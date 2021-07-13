የጥፋት ሃይሎችን “በቃችሁ” በማለት ለኢትዮጵያ ልማት ሰላምና መረጋጋት ወጣቶች ሃላፊነታቸውን እንዲወጡ ተጠየቀ

አዲስ አበባ፣ ሐምሌ 6/2013 (ኢዜአ) ወጣቶች የጥፋት ሃይሎችን እኩይ ዓላማ በማክሸፍና “በቃችሁ” በማለት ለኢትዮጵያ ልማት ሰላምና መረጋጋት ሃላፊነታቸውን እንዲወጡ የምዕራብ እዝ ምክትል አዛዥና የመተከል ዞን ኮማንድ ፖስት አባል ብርጋዴር ጄኔራል አለማየው ወልዴ አሳሰቡ።
ከኮማንድ ፖስቱ፣ ከመተከል ዞንና ከቡለን ወረዳ የተውጣጡ አመራሮች፣ የኃይማኖት አባቶች፣ የአገር ሽማግሌዎች እንዲሁም ወጣቶች በወቅታዊ የሰላምና ደህንነት ጉዳዮች ውይይት አካሂደዋል።
የምዕራብ እዝ ምክትል አዛዥና የመተከል ዞን ኮማንድ ፖስት አባል ብርጋዴር ጄኔራል አለማየው ወልዴ፤ ”ያለፈውን ጥፋት እያነሱ ነገሮችን ከማባባስ ይልቅ ሰላም የሚመጣው በሰላማዊ መንገድ ብቻ መሆኑን በመረዳት ለቀጣይ አብሮነትና አስተማማኝ ሰላም መስራት ይገባል” ብለዋል።
በመተከል ዞን ተፈጥሮ የነበረውን ግጭት በዘላቂነት ለመፍታት የመንግስትን የሰላም ጥሪ የተቀበሉ ታጣቂዎች በሁለት ዙር የተሃድሶ ስልጠና ወስደው ከማህበረሰቡ ጋር ተቀላቅለው ሰላማዊ ኑሯቸውን እንዲመሩ እየተደረገ መሆኑን አንስተዋል።
ይህም በዞኑ የነበረውን ግድያ እና መፈናቀል በማስቆም ከቀያቸው የተፈናቀሉ ዜጎችን በየወረዳቸው በተዘጋጁ ማዕከላት ለመመለስ አስችሏል ብለዋል።
በዞኑ ተፈጥሮ በነበረው ግጭት ያልተጎዳ የማህበረሰብ ክፍል የለም ያሉት ጄኔራሉ ይህንኑ መነሻ በማድረግ በየደረጃው እርቀ ሰላም በማውረድ አንፃራዊ ሰላም ማስፈን እንደተቻለ አንስተዋል።
ችግሮች ቢኖሩም በሰላማዊ መንገድ ተነጋግሮና ተግባብቶ መፍታት ብቸኛው መንገድ መሆኑን አስታውቀዋል፡፡
ለአገርና ህዝብ በሚጠቅሙ ጉዳዮች ላይ ትኩረት በማድረግ ለልማት ሰላምና መረጋጋት ወጣቶች ሃላፊነታቸውን ሊወጡ ይገባል ብለዋል።
ወጣቶች የጥፋት ሃይሎችን እኩይ ዓላማ በማክሸፍና “በቃችሁ” በማለት ለኢትዮጵያ ልማት ሰላምና መረጋጋት ሃላፊነታቸውን እንዲወጡ አሳስበዋል።
የዞኑን ሰላምና መረጋጋት ለማስቀጠልም የአገር መከላከያ ሰራዊት ከሌሎች የጸጥታ ኃይሎች ጋር በመሆን ከፍተኛ ተግባር እያከናወነ እንደሚገኝ ጠቅሰዋል።
የመተከል ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ጋሹ ዱጋዝ፤ የዞኑን የቀደመ ህብረ ብሔራዊ ወንድማማችነት በማጠልሸት ለራሳቸው ጥቅም ብቻ የሚያስቡ አካላትን እኩይ ዓላማ ማክሸፍ ከሁሉም የሚጠበቅ ኃላፊነት መሆኑን ገልጸዋል።
በርካታ መስዋዕትነት ተከፍሎ የመጣውን አንጻራዊ ሰላም ለማደፍረስ የሚሰሩ አካላት አሁንም መኖራቸውን ጠቁመው ህብረተሰቡ ይህን በመረዳት ጥፋተኞችን በማጋለጥ ለሰላም ግንባር ቀደም ተሰላፊ ሆኖ የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ አስገንዝበዋል።
በቡለን ወረዳ የተለያዩ አካባቢዎች አልፎ አልፎ የሚፈጠር ግድያና የከብት ዝርፊያ ለሰላም መደፍረስ ምክንያት እየሆነ መምጣቱን ከውይይቱ ተሳታፊዎች ተነስቷል።
ይህን ድርጊት የሚፈጽሙ አካላትን በጋራ መመከት አለብን ያሉት ነዋሪዎቹ መንግስትም ከያሉበት ተከታትሎ በህግ እንዲጠየቁ ማድረግ አለበት ብለዋል።
በአንዳንድ አካባቢዎች የሚፈጠሩ ግጭቶችን በመተባበርና አንድነት በመፍታት ለቀደመ አብሮነትና ቀጣይነት ላለው ሰላምና መረጋጋት ለመስራትም ዝግጁ መሆናቸውን አረጋግጠዋል።