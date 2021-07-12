ኢትዮጵያ በዓባይ ወንዝ አጠቃቀም የምታራምደው አቋም የዓለም አቀፍ ህጎችን የተከተለ ነው—–የህግ ምሁራን

አዲስ አበባ፣ ሀምሌ 5/2013 ( ኢዜአ) ኢትዮጵያ በዓባይ ወንዝ አጠቃቀም የምታራምደው አቋም የዓለም አቀፍ ህጎችንና የድንበር ተሻጋሪ ሃብቶች አጠቃቀም መርህን የተከተለ መሆኑን የህግ ምሁራን ገለጹ።
የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በህዳሴ ግድብ ላይ የሚደረገው ድርድር በአፍሪካ ህብረት ስር እንዲቀጥል ድጋፍ ማድረጉ ይታወሳል።
ኢዜአ ጉዳዩን አስመልክቶ ከጎንደር፣ ጅማና መዳወላቡ ዩኒቨርስቲ የህግ ምሁራን ጋር ቆይታ አድርጓል።
ምሁራኑ የልማት ፕሮጀክቶችን ጉዳይ ወደ ጸጥታው ምክር ቤት መውሰድ ከህግ አንጻር አግባብነት እንደሌለው አንስተዋል።
በጅማ ዩኒቨርስቲ የህግ ትምህርት ቤት ኃላፊ አቶ ገብሬ ነጋሽ ኢትዮጵያ የግድቡ ጉዳይ የልማት እንጂ የጸጥታና ደህንነት ጉዳይ አለመሆኑን ለማሳየት የሄደችበት ርቀት ትክክለኛ መሆኑን ገልጸዋል።
ኢትዮጵያ በጸጥታው ምክር ቤት ፊት ያቀረበችው ሃሳብ ኢትዮጵያ የምታራምደውን የፍትሃዊ ተጠቃሚነት መርህ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ያመላከተ መሆኑንም አብራርተዋል።
ኢትዮጵያ የግድቡን ግንባታ በሚመለከት የትኛውንም የዓለም አቀፍ ህግ አለመጣሷንም አስረድተዋል።
የግብጽ “እኔ ብቻ ልጠቀም” የሚለው ህግን የጣሰ አካሄድ የሶስትዮሹ ድርድር ስምምነት ላይ እንዳይደርስ ማድረጉንም ነው የገለጹት።
በጎንደር ዩኒቨርስቲ የህግ መምህር የሆኑት ዶክተር ሰለሞን ተክሌ በበኩላቸው ኢትዮጵያ የህዳሴውን ግድብ እየገነባች ያለው የዓለም አቀፍ ህጎችን መሰረት አድርጋ መሆኑን ተናግረዋል።
ሁሉም የአፍሪካ ሀገሮች የፈረሙት የአፍሪካ ህብረት ቻርተር የአፍሪካ ጉዳይ በአፍሪካ እንዲታይ እንደሚደነግግም ገልጸዋል።
በተጨማሪ የአፍሪካ የሰብዓዊ መብቶች ስምምነት አንቀጽ 22 አገሮች የተፈጥሮ ሃብቶቻቸውን በመጠቀም መልማት እንደሚችሉና በዚህ ረገድ ሌሎች ሀገሮች መተባበር እንዳለባቸው እንደሚገልጽም ተናግረዋል።
ከዚህ አንጻር ኢትዮጵያ ግድቡን የምትገነባው የተፈጥሮ ሃብቷን በመጠቀም ዜጎቿን ከድህነት ለማውጣት በመሆኑ የትኛውንም የዓለም አቀፍ ህግ የተጻረረ አይደለም ነው ያሉት።
የዓለም አቀፍ ህጎች ድንበር ተሻጋሪ ሃብቶችን በፍትሃዊነት መጠቀም እንደሚቻል እንደሚደነግጉ የገለጹት ደግሞ በመዳወላቡ ዩኒቨርስቲ የህግ ትምህርት ቤት ዲን አቶ ቴዎድሮስ ለማ ናቸው።
ግብጽ “እኔ ብቻ ካልተጠቀምኩ” በሚል የምታራምደው አቋም ተቀባይነት የሌለው መሆኑን ጠቅሰው፤ የግድቡ ግንባታ በወንዙ ላይ የነበረውን ኢ-ፍትሃዊ አጠቃቀም ወደ ፍትሃዊነት የሚቀይር ነው ብለዋል።
ግብጽና ሱዳን የህዳሴ ግድብን ጉዳይ የፖለቲካና የጸጥታ በማስመሰል ወደ ጸጥታው ምክር ቤት መውሰዳቸውም መርህን የጣሰ መሆኑን አክለዋል።
ግብጽና ሱዳን “አፍሪካውያን ለራሳቸው ችግር መፍትሄ መስጠት አይችሉም” ከሚለው የቅኝ ግዛት እሳቤ ወጥተው ወደ ትክክለኛ ድርድር ከመጡ በህብረቱ ውጤት እንደሚመጣም የህግ ምሁራኑ ያላቸውን እምነት ገልጸዋል።
ሀገራቱ ኢትዮጵያን በአባይ ወንዝ እንዳትጠቀም የሚያደርጉ አሳሪ ስምምነቶችን እንድትፈርም የሚያደርጉት ጥረትም ተቀባይነት የለውም ነው ያሉት።