የኢትዮጵያን የወጪ ንግድ ለማሳደግ የምጣኔ ሃብት ዲፕሎማሲው ላይ ልዩ ትኩረት ማድረግ ይገባል- ምሁራን

አዲስ አበባ፣ ሃምሌ 05/2013(ኢዜአ) የኢትዮጵያን የወጪ ንግድ ለማሳደግ የምጣኔ ሃብት ዲፕሎማሲው ላይ ልዩ ትኩረት መስጠትና ማጠናከር ይገባል ሲሉ የዘርፉ ምሁራን ተናገሩ።
በተጠናቀቀው በጀት አመት ወደ ውጭ ከተላኩ ምርቶች የ18 በመቶ እድገት መታየቱን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባቀረቡት ሪፖርት መግለፃቸው ይታወሳል።
የኮሮናቫይረስ፣ የአንበጣ መንጋና መሰል ችግሮች ኢኮኖሚውን ሲፈታተኑ የቆዩ ቢሆንም የወጪ ንግዱ ላይ ግን ተስፋ ሰጪ ውጤቶች መመዝገባቸውንም ገልጸዋል።
በተጠናቀቀው በጀት አመት ከወጪ ንግዱ 3 ነጥብ 5 ቢሊዮን ዶላር ገቢ መገኘቱንም ይፋ አድርገዋል።
በዘርፉ እየተመዘገቡ ያሉትን ውጤቶች ለማጠናከርና የወጪ ንግዱን ለማሳደግ የምጣኔ ሃብት ዲፕሎማሲው ላይ ልዩ ትኩረት መስጠት እንደሚገባ የዘርፉ ምሁራን ይናገራሉ።
በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚክስ መምህሩ ዶክተር ብርሃኑ ደኑ እንደሚሉት የአገር ወስጥ ምርቶች በውጭ ገበያ ተፈላጊ እንዲሆኑ ዲፕሎማሲያዊ ጥረት ያሻል።
የምርቶችን ጥራት አስጠብቆ ለገበያ ማቅረቡ እንዳለ ሆኖ በየአገራቱ ምርቶችን የመሸመት ፍላጎት እንዲያድግ ማግባባት አስፈላጊ መሆኑንም ጠቁመዋል።
በተለያዩ አገሮች በዲፕሎማሲው መስክ ኢትዮጵያን በመወከል ተመድበው የሚሰሩ የኢኮኖሚ አታሼዎች ይህን በጠንካራ አቋም ይዘው ሊሰሩ ይገባል ነው ያሉት ዶክተር ብርሃኑ።
በአገራት መካከል የሚኖረው የኢኮኖሚ ግንኙነት የሚመራው በውጭ የኢኮኖሚ ፖሊሲ ላይ በመሆኑ ኢትዮጵያም የወጪ ንግዱን ለማሳደግ ምርትና ምርታማነት እንዲጨመር መስራት ይኖርባታል ብለዋል።
ኢትዮጵያ ወደብ አልባ አገር መሆኗ የወጪ ንግዱ ላይ ተጽእኖ ሲያሳርፍ የቆየ መሆኑን ጠቅሰዋል።
አሁን ላይ በላሙና በርበራ ወደቦች ለመጠቀም ማቀዷ ይህን ጫና በመጠኑም ቢሆን ይቀንሰዋል ይላሉ ምሁራኑ።
ሆኖም በወደቦቹ ለመጠቀም የምርታማነት መጨመር ትልቁ ጥያቄ መሆኑን በማንሳት ምርታማነትን ማሳደግ ይገባል ብለዋል።
በሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚክስ መምህር ናዚድ ናስር፣ የወጪ ንግድ ጉዳይ ቀጥታ የንግድ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን የዲፕሎማሲ ጉዳይም መሆኑን ያብራራሉ።
የወጪ ንግድ በትልቅ ኢንቨስትመንት ብቻ ሳይሆን በአነስተኛ ኢንቨስትመንትም በመስራት ውጤት የሚመዘገብበት መሆኑን አስረድተዋል።
የአውሮፓ አገራት በትንሽ ኢንቨስትመንት ግብ አድርገው የሚሰሩት የሌሎች አገራትን የገበያ ፍላጎት መሰረት በማድረግ መሆኑንም ለአብነት አንስተዋል።
በመሆኑም ኢትዮጵያ የወጪ ንግዷን ለማሳደግ ከሰፊ ኢንቨስትመንት በተጨማሪ አነስተኛ ዘርፉንም በማሳተፍ እድል ማመቻቸት ይኖርባታል ብለዋል።
ኢትዮጵያ በምስራቅ አፍሪካ በልማትና እድገት ተስፋ ከሚጣልባቸው አገራት ግንባር ቀደም መሆኗንም ምሁራኑ ገልጸዋል።