በክልሉ ቀልጣፋ የትራንስፖርት አገልግሎት ተደራሽ ለማድረግ እየተሰራ ነው– ወይዘሮ ጫልቱ ሳኒ

ጎባ ፤ ሐምሌ 05/2013 (ኢዜአ) በኦሮሚያ ክልል ዘመናዊና ቀልጣፋ የትራንስፖርት አገልግሎት ተደራሽ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን የክልሉ ምክትል ፕሬዚዳንት ወይዘሮ ጫልቱ ሳኒ ገለጹ።
ከ290 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተገነባው የባሌ ሮቤ የተቀናጀ ዘመናዊ የአውቶቡስ መናኸሪያ ዛሬ ተመርቋል።
መናኸሪያውን መርቀው የከፈቱት የክልሉ ምክትል ፕሬዚዳንት እንዳሉት፤ የክልሉ መንግስት ከሌሎች የመሰረተ ልማቶች ግንባታ ጎን ለጎን ዘመናዊና ቀልጣፋ የትራንስፖርት አገልግሎት ተደራሽ ለማድረግ በትኩረት እየሰራ ነው።
በዚህም በኢኮኖሚ ማዕከልነታቸው በሚታወቁ 11 ከተሞች የተቀናጁ የአውቶቡስ መናኸሪያዎች በመገንባት ላይ ያሉ መሆኑን ጠቅሰው፤ ይኸም ህዝብን ከህዝብ ከማገናኘቱም በተጨማሪ የህብረተሰቡን የገበያ ተደራሽነት እንደሚያሳድግም ይጠበቃል ብለዋል።
ከ290 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተገነባው የባሌ ሮቤ የተቀናጀ የአውቶቡስ መናኸሪያ በአንድ ጊዜ ከ200 በላይ አውቶቡሶችን ማስተናገድ እና ለ2 ሺህ ሰዎች የስራ እድል የሚፈጥር መሆኑም ተገልጿል።
ከአውቶቡስ መናኸሪያው የጋራዥ ፣ የካፍቴሪያ፣ የቴሌኮም እና ልዩ ልዩ የሱቆች አገልግሎቶችን ማካተቱም ተመልክቷል።
በምረቃው ስነ-ስርዓቱ የትራንስፖርት ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ካሳሁን ጎፌን ጨምሮ ሌሎችም የፌዴራልና ክልል የስራ ሃላፊዎች መገኘታቸውን የኢዜአ ሪፖርተር ከስፍራው ዘግቧል።