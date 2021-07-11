የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር በ1 ሳምንት ውስጥ 13 የአቅመ ደካማ ቤቶችን ገንብቶ ሊያስረክብ ነው

ሀምሌ 4/2013 (ኢዜአ) የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴርና ተጠሪ ተቋማት በአንድ ሳምንት ውስጥ 13 የአቅመ ደካማ ቤቶችን ገንብተው ሊያስረክቡ መሆኑ ተገለጸ።
የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴርና ተጠሪ ተቋማት የክረምት በጎ አድራጎት መርሃ ግብር ስራን በዛሬው እለት በአራዳ ክፍለ ከተማ የአቅመ ደካሞችን ቤት በማደስ ጀምረዋል።
ሚኒስቴሩና ተጠሪ ተቋማቱ በበጎ ፍቃድ ስራው 13 የአቅመ ደካማ ቤቶችን በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ አድሰው ያስረክባሉ ተብሏል።
የኢኖሼሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር አህመዲን መሀመድ መደጋገፍ አንዱ የኢትዮጵያዊነት ባህላችን በመሆኑ ቤቶቹን በማደስ ለወገኖቻችን ያለንን አጋርነት እናሳያለን ብለዋል።
ዘርፉ በተለያዩ ቦታዎች የበጎ ፍቃድ አገልግሎት በመስጠት ልምድ ያላቸው ሰራተኞች ስላሉት ቤቶቹን በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ አድሶ ለማስረከብ አቅም እንዳለው ነው የገለጹት።
በምርጫ ክልሉ ተወዳዳሪ የነበሩት የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ያኒያ ሰኢድመኪይ ቃል የገቡትን እንደሚፈፅሙ ለወረዳው ነዋሪዎች አረጋግጠዋል።
የአራዳ ክፍለ ከተማ ስራ አስፈፃሚ ዶክተር ሃና የሺንጉስ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር “ከቢሮ ወደ ማህበረሰብ” በሚል ትምህርት ቤቶችን እያገዘ መሆኑን ጠቅሰው ምስጋናቸውን አቅርበዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያስጀመሩት የበጎ ፍቃድ አግለግሎት ስራ አካል የሆነው የአቅመ ደካሞች ቤት እድሳት “በጎ ፍቃደኝነት ለመደጋገፍና ለመግባባት” በሚል እየተከናወነ ነው።