በአዲስ አበባ በስፖርት ማህበረሰቡ 40 ሚሊዮን ብር የሚገመት በጎ ፈቃድ አገልግሎት ለመስጠት ዝግጅት መደረጉ ተገለጸ

አዲስ አበባ፣ ሐምሌ 4/2013 (ኢዜአ) በተያዘው ክረምት የስፖርት ማህበረሰቡን በማስተባበር 40 ሚሊዮን ብር ግምት ያለው በጎ ፈቃድ አገልግሎት ለማከናወን ዝግጅት መደረጉን የአዲስ አበባ ስፖርት ኮሚሽን ገለጸ።
ኮሚሽኑ ከባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን ያዘጋጀው የስፖርት ፌስቲቫል በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ ተካሂዷል።
የፌስቲቫሉ ዋና ዓላማ በስፖርቱ ዘርፍ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ለማስጀመር መሆኑ ተመልክቷል።
በፌስቲቫሉ ላይ የተለያዩ የስፖርት ዓይነቶች የቀረቡ ሲሆን ማርሻል አርት፣ ቴኳንዶ፣ ቮሊቦል፣ የሳይክል ውድድርና ሌሎች የስፖርት ዓይነቶችም ይገኙበታል።
የአዲስ አበባ ስፖርት ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ በላይ ደጀን እንደገለጹት፤ በተለያዩ መስኮች በስፖርቱ ዘርፍ የክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት ለመስጠት ዝግጅት ተደርጓል።
“አዲስ አበባን እናልብስ” በሚል መሪ ሀሳብ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር አንዱ መሆኑን ጠቁመው 557 ሺህ ችግኝ በስፖርቱ ማህበረሰብ እንደሚተከል ገልጸዋል።
50 የሚሆኑ አቅመ ደካማ ዜጎችን ቤት የማደስ ሥራ ሌላው የሚከወን ተግባር መሆኑን የተናገሩት ኮሚሽነሩ 3 ሺህ በጎ ፍቃደኞችን በማሳተፍ ደም ልገሳ ይካሄዳልም ብለዋል።
እንደ አቶ በላይ ገለጻ ለ2 ሺህ 200 ሰዎች ማዕድ የማጋራት እቅድም አለ።
ግማሽ ሚሊዮን የሚሆነው የስፖርቱ ቤተሰብ በልዩ ልዩ በጎ ፈቃድ አገልግሎቶች የሚሳተፉ ሲሆን በዚህም 40 ሚሊዮን ብር ግምት ያለው አገልግሎት ለመስጠት መታቀዱን አብራርተዋል።
በክረምቱ ብዙሃን ተሳታፊ የሚያደርገው ብዙሃን አካል ብቃት እንቅስቃሴ /ማስ ስፖርት/ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም አረጋግጠዋል።
በዕለቱ ከፌስቲቫሉ ጎን ለጎን ችግኝ ተከላም ተካሂዷል።