“ድልድይ” በተሰኘ ስትራቴጂ የቴሌኮም አገልግሎት ሽፋን ያልተዳረሰባቸው አካባቢዎች ተጠቃሚ እየሆኑ ነው

ጎንደር ሐምሌ 3 ቀን 2013 (ኢዜአ) ኢትዮ ቴሌኮም ”ድልድይ” የተሰኘ ስትራቴጂ በመንደፍ የቴሌኮም አገልግሎት ሽፋን ያልተዳረሰባቸው አካባቢዎች ተጠቃሚ እያደረገ መሆኑን ገለጸ።
ኩባንያው በሰሜን ሪጅን ሥር የጎንደርና የደብረታቦር ከተሞችን የአራተኛው ትውልድ/4ጂ/ ፈጣን የኢንተርኔት አገልግሎትን ዛሬ በይፋ አስጀምሯል።
አገልግሎቱ በጎንደር ከተማ በተጀመረበት ወቅት የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ሥራ አስፈጻሚ ፍሬህይወት ታምሩ እንዳሉት አገልግሎቱ በከተሞቹ የሚገኙ 361ሺህ ደንበኞች ተጠቃሚ ያደርጋል፡፡
በሪጅኑ ሥር ባሉት ቅርንጫፎች 142 ሺህ የኢንተርኔት ዳታ ተጠቃሚ ደንበኞች እንዳሉ ጠቁመው፣ 72ሺህ ደንበኞች ደግሞ የስማርት ቀፎ እንዳላቸው ተናግረዋል፡፡
ኩባንያው የኢንተርኔት መሰረተ ልማትን በመዘርጋት ባለፉት አምስት ወራት 67 ከተሞች የአራተኛው ትውልድ /4ጂ/ ፈጣን ኢንተርኔት አገልግሎት ተጠቃሚ መሆናቸውን አስታውቀዋል።
ወደ ዲጂታል ኢኮኖሚ ለመሸጋገር ኩባንያው በጀመረው እንቅስቃሴ የቴሌ ብር የሞባይል አገልግሎት ስድስት ሚሊዮን ደንበኞች ማፍራቱን ዋና ሥራ አስፈጻሚ ጠቅሰዋል፡፡
ኩባንያው ”ድልድይ” የተሰኘ ስትራቴጂ በመንደፍ የቴሌኮም አገልግሎት ሽፋን ያልተዳረሰባቸውን አካባቢዎች ተጠቃሚ እያደረገ መሆኑን አስረድተዋል፡፡
ስትራቴጂው የአገልግሎት ጥራትንና ተደራሽነትን በማስፋት የቴሌኮም ዘርፍ ውጤታማና ቀልጣፋ አድርጎታል ብለዋል፡፡
የጎንደር ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ሞላ መልካሙ በበኩላቸው፤ በአካባቢው የአገልግሎቱ መጀመር የከተማዋን የንግድ ፣ኢንቨስትመንትና ቱሪዝም እንቅስቃሴ እንደሚያነቃቃው ገልጸዋል፡፡
በተለይ የሞባይል ገንዘብ ዝውውር አገልግሎት የከተማውን የንግድ እንቅስቃሴ ወደ ዲጂታል ኢኮኖሚ እንዲሸጋገር ፋይዳው እንዳለው ተናግረዋል፡፡
በሥነ-ሥርዓቱ ላይ ከተካፈሉት የንግዱ ማህበረሰብ አባላት መካከል አቶ ሲራጅ ዳውድ በቴክኖሎጂው የገንዘብ ልውውጡን ቀልጣፋና ደህንነቱ የተጠበቀ በማድረግ ለኢኮኖሚ እንቅስቃሴው ይረዳል ብለዋል፡፡
ኢትዮ-ቴሌኮም በቀጣዩ የአውሮፓውያን ዓመት የአምስተኛው ትውልድ /5ጂ/ ፈጣን የኢንተርኔት አገልግሎት ተግባራዊ እንደሚያደርግ ተገልጿል።
ኩባኒያው ባካሄደው ሪፎርም ባላፉት ሶስት ዓመታት ከ25 ሚሊዮን በላይ የኢንተርኔት ተጠቃሚዎችን ያፈራ ሲሆን በአጠቃላይ እስካሁንም 55 ሚሊዮን ደንበኞችን የሞባይልና የኢንተርኔት ተጠቃሚ መሆናቸው ተመልክቷል፡፡