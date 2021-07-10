የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ዜጎች ስለ ህገ መንግስቱ በቂ ግንዛቤ እንዲኖራቸው የድርሻቸውን መወጣት እንዳለባቸው ተመለከተ

አዳማ፤ሐምሌ 03/2013(ኢዜአ) የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ዜጎች ስለ ህገ መንግስቱ በቂ ግንዛቤና እውቀት እንዲኖራቸው ለማስቻል በሙያቸው የድርሻቸውን መወጣት እንዳለባቸው ተመለከተ።
የህግ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ጽሕፈት ቤት የተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት የስራ ሃላፊዎችና ባለሙያዎች የተሳተፉበት በህገ መንግስት ትርጉም ስርዓት ዙሪያ ግንዛቤ ለማስጨበጥ የተዘጋጀ የምክክር መድረክ ዛሬ በአዳማ ከተማ ተካሄዷል።
የጽሕፈት ቤቱ ሃላፊ አቶ ደሳለኝ ወዬሳ በወቅቱ እንደገለጹት፣ የሀገሪቱ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ህገ መንግስቱን በትክክል ተገንዝበው እንዲያከብሩትና እንዲያስከብሩት ማስቻል ይገባል።
በዚህ ረገድ የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ዜጎች ስለ ህገ መንግስቱ በቂ ግንዛቤና እውቀት እንዲኖራቸው በሙያቸው የድርሻቸውን መወጣት እንዳለባቸው አመልክተዋል።
የመድረኩ ዓላማም የህገ መንግስት አጣሪ ጉዳዮች ጉባኤ የሚሰራቸውን ተግባራት የመገናኛ ብዙሀን አካላት ተገንዝበው ለህብረተሰቡ ተደራሽ እንዲያደርጉ ለማገዝ መሆኑን ገልጸዋል።
በተለይ ዘላቂነት ያለው ህገ መንግስታዊ ስርዓት አስተምሮ ላይ መስራትና ህዝቡ በቂ ግንዛቤ እንዲያገኝ ማስቻል እንደሆነም አመላክተዋል።
በመድረኩ ላይ ጹሑፍ ያቀረቡት በጽሕፈት ቤቱ የጥናትና ምርምር ቡድን መሪ አቶ ከንሊ ኪሮስ፤ ዜጎች ስለ ህገ መንግስቱ በቂ ግንዛቤ እንዲኖራቸው የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች የድርሻቸውን ማበርከት እንዳለባቸው ተናግረዋል።
ዜጎች በህገ መንግስቱ ያገኙት መብት ሳይጓደልባቸው ለማስከበር ህገ መንግስቱን በትክክል መገንዘብና ማወቅ እንደሚገባቸው ጠቅሰው ለዚህም የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎችና አመራሮች የላቀ ሚና አላቸው ብለዋል።
በተለይ የአጣሪ ጉባኤው ሚና ምን እንደሆነ በአግባቡ እንዲገነዘቡት በማስቻል ረገድ መገናኛ ብዙሀን የሚጠበቅባቸውን ሀገራዊ ሃላፊነት መወጣት እንደሚጠበቅባቸውም ገልጸዋል።
ጉባኤው በአቤቱታ ከተቀበላቸው ውስጥ 102 የሚሆኑት ህገ መንግስታዊ ትሩጓሜ በማስፈለጉ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት መላኩንም ጠቁመዋል።
በምክክር መድረኩ ከመንግስትና ግል የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት የተወጣጡ የስራ ሃላፊዎችና ባለሙያዎች ተሳትፈዋል።