በመዲናዋ በዘንድሮው የክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎት የ380 ቤቶች እድሳት ተጀምሯል–የአዲስ አበባ ወጣቶችና በጎ ፍቃድ ማስተባበሪያ ቢሮ

አዲስ አበባ፤ ሀምሌ 3 ቀን 2013 (ኢዜአ) በመዲናዋ በዘንድሮው ክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎት የ380 ቤቶች እድሳት መጀመሩን የአዲስ አበባ ወጣቶችና በጎ ፍቃድ ማስተባበሪያ ቢሮ አስታወቀ። በዘንድሮው ክረምት ሁለት ሺህ ቤቶችን ለማደስ እቅድ መያዙንም ነው ቢሮው ያስታወቀው።
የቢሮው ኃላፊ አቶ አብርሃም ታደሰ ለኢዜአ እንደተናገሩት በዘንድሮው ክረምት ሁለት ሚሊዮን 800 ሺህ ወጣቶች በበጎ ፍቃድ አገልግሎት ይሳተፋሉ።
ካለፉት ሶስት ዓመታት ወዲህ በመዲናዋ የክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት በስፋት እየተከናወነ መሆኑን ገልጸው፤ በዘንድሮው ክረምትም ከአስር በላይ በሚሆኑ መርሃ-ግብሮች የበጎ ፈቃድ አገልግሎቱ እንደሚካሄድ ተናግረዋል።
በመዲናዋ ከሚተገበሩ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት መካከል የአቅመ ደካማ ዜጎችን ቤት ማደስ አንደኛው መሆኑን ጠቁመዋል።
በዚህም በዘንድሮው የክረምት በከተማ ደረጃ ሁለት ሺህ ቤቶችን ለማደስ እቅድ ተይዟል ያሉት ኃላፊው፤ እስካሁን ባለው ሂደትም የ380 ቤቶች እድሳት መጀመሩን ተናግረዋል።
መርሃ ግብሩ በዝናብና ቁር የሚሰቃዩ ዜጎችን ቤት ከማደስ ባለፈ የከተማዋን ገጽታ እንደሚቀይርም ነው የገለጹት።
ሀገራቸውን በተለያዩ ኃላፊነቶች ያገለገሉ ስመ-ጥር ግለሰቦች ለወጣቶች ልምዳቸውን የሚያካፈሉበትና ለሀገራቸው እንዲሰሩ የሚያነቃቁበት መድርክ እንደሚዘጋጅም ጨምረው ገልጸዋል።
ይህም የወጣቶችን የሀገር ፍቅር ስሜት በሚያጎልብት በቀጣይነት ህብረተሰባቸውን እንዲያገለግሉ ተነሳሸነት ይፈጥራል ነው ያሉት።
በተጨማሪ “አንድ ቤተሰብ ለአንድ ህጻን” በሚል ወላጅ አልባ ህጻናት ቤተሰብ እንዲያገኙ እንደሚደረግም ገልጸዋል።
ከአራት መቶ በላይ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች በቅድመ አደጋ መከላከል ስራዎች ላይ እንደሚሳተፉም አክለዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አቢይ አህመድ ከሪፐብሊካን የጥበቃ አባላት ጋር በመሆን የአቅመ ደካመ ዜጎችን ቤት በማደስ የዘንድሮውን ሀገር አቀፍ የክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት ማስጀመራቸው ይታወሳል።