በጋምቤላ ክልል የትራንስፖርቱን ዘርፍ ለማዘመን የተጀመረው ጥረት ተጠናክሮ ይቀጥላል—ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ

ጋምቤላ፤ ሐምሌ 02/2013(ኢዜአ) በጋምቤላ ክልል የመንገድ ዘርፉን ተደራሽነቱን ለማስፋትና የትራንስፖርቱን ዘርፍ ለማዘመን የተጀመረው ጥረት ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የትራንስፖርት ሚኒስትር ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ አስታወቁ።
ሚኒስትሯ በመንገድ ዘርፍ በቀጣይ አስር ዓመት ለማከናወን በታቀዱ ስራዎች ዙሪያ ከክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ጋር ዛሬ በጋምቤላ ከተማ መክረዋል።
በዚህ ወቅት እንዳሉት ፤ ባለፉት ዓመታት በአፈፃፀም የታዩ ክፍታቶችን በማረም የመንገድ ተደራሽነቱን በማስፋት የህዝብና የጭነት ትራንፖርቱን ለማዘመን ሚኒስቴሩ በትኩረት ይሰራል።
በመንገድ ግንባታ ብቻ ሳይሆን በባሮ ወንዝ ላይ ያለውን ምቹ የውሃ ትራንስፖርት ጭምር ለማዘመንና የወደብ ተርሚናል ግንባታ ለማካሄድ ጭምር መታቀዱን ሚኒስትሯ ተናግረዋል።
በክልሉ ባለፉት ዓመታት በተጀመሩ የመንገድ ፕሮጀክቶች ግንባታና ጥገናዎች ላይ ሲታዩ የነበሩ ክፍተቶችን በተጠና መልኩ ለማስተካከል እየተሰራ መሆኑንና የምክክር መድረኩ ይህንኑ ታሳቢ ያደረገ መሆኑን አስረድተዋል።
በኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን የመንገድ ፕሮጀክቶች ልማት ዘርፍ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ሂሩት ዮሐንስ በየመንገድ ፕሮጅከቶችን አስመልከተው በሰጡት ማብራሪያ በክልሉ17 የመንገድ ፕሮጀክቶች በሂደት ላይ ይገኛሉ።
በክልሉ በሂደት ካሉት ፕሮጀክቶች መካከል የአስፓልት መንገድ ግንባታ፣ የአዲስ መንገድ ዲዛይን የጥገና ስራዎች እንደሚገኙበት ጠቅሰው በሲሚንቶና ሌሎች ምክንያቶች የአብዛኛዎቹ ፕሮጀክቶች አፈፃፀም በታሰበው ልክ አይደለም ብለዋል።
በቀጣይ ለፕሮጀክቶች ስራ ማነቆ የሆኑ ችግሮችን በጥናት በመለየት አፈጻጸማቸውን ለማሻሻል እንደሚሰራ ገልጸዋል።
የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡሞድ ኡጁሉ በበኩላቸው፤ በክልሉ በመገንባት ላይ የሚገኙ ፕሮጀክቶች በተሻለ የአፈፃፀም ደረጃ ላይ እንዳሉ ተናግረዋል።
ያልተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች በተያዘው የበጀት ዓመት የተጠናከረ ክትትል በማድረግ ፍፃሜያቸውን አግኝተው ህብረተሰቡ ተጠቃሚ እንዲሆን በትኩረት ሊሰራ ይገባል ብለዋል።
የፕሮጀክቶች የአፈፃፀም ብቻ ሳይሆን የጥራት ችግር ጭምር መኖሩን የገለጹት ደግሞ የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ተንዋኩይ ጆክ ናቸው።
በተጨማሪም በክልሉ ቀደም ሲል በጥሩ ሁኔታ የተገነቡት መንገዶች ወቅታዊ ጥገና ሊደረግላቸው እንደሚገባ ጠቁመዋል።
ሚኒስትሯ በነበራቸው የአንድ ቀን ቆይታ ከክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ጋር በመሆን በጋምቤላ ከተማ የችግኝ ተከላ ያካሄዱ ሲሆን በጋምቤላ ከተማ ያለውን የባሮ ወንዝ የጀልባ ትራንስፖርት ተርሚናልና መናኸሪያ ጎብኝተዋል።