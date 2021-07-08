በህገ ወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር የተከሰሱ ግለሰቦች በእስራትና በገንዘብ ተቀጡ

አዳማ ፤ ሐምሌ 1/2013(ኢዜአ) በአዳማ ከተማ በህገ ወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር የተከሰሱ ሁለት ግለሰቦች በእስራትና በገንዘብ እንዲቀጡ መወሰኑን የከተማዋ አስተዳደር ፖሊስ መምሪያ ገለጸ።
ፖሊስ መምሪያው የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ ኢንስፔክተር ወርቅነሽ ገልሜቻ ዛሬ ለኢዜአ እንዳስታወቁት፤ ግለሰቦቹ በህገ ወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር ተጠርጥረው ሚያዚያ 27/2013 ዓ.ም. እና ሰኔ 28/2013 ዓ.ም. በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው ሲጣራ ቆይቷል።
ከመካከላቸውም በአዳማ ቦሌ ክፍለ ከተማ ጠደቸ አራራ ቀበሌ ባንቺ ወልዴ የተባለችው ግለሰብ 350 ተተኳሽ ጥይቶችንና ሽጉጥ በመኖሪያ ቤቷ በመሸሸግ አከማችታ መገኘቷን ጠቅሰዋል።
የአዳማ ወረዳ ፍርድ ቤት ዐቃቤ ህግ በማስረጃ አስደግፎ ያቀረበለትን የክስ መዝገብ ሲመረምር ቆይቶ ዛሬ በዋለው ችሎት በሁለት ዓመት እስራት እና በ6ሺህ 600 ብር እንድትቀጣ ውሳኔ ማሳለፉን ገልጸዋል።
በዚህው ክፍለ ከተማ ደካ አዲ ቀበሌ ልዩ ቦታ ካራ ቆሬ በተባለ አካባቢ የሽዋል አዲሱ የተባለች ግለሰብ በህገ ወጥ መንገድ በመኖሪያ ቤቷ አንድ ታጣፊ ክላሽንኮቭ ጠብመንጃና መሰል ጥይቶችን ደብቃ እንደተገኘባት ኢንስፔክተር ወርቅነሽ አስረድተዋል።
የአዳማ ልዩ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዛሬ በዋለው ችሎት ግለሰቧ በ50 ሺህ ብር እና አንድ ዓመት ከስድስት ወር እስራት እንደትቀጣ መወሰኑን አስታውቀዋል።
ሁለቱም ግለሰቦች የቀረባባቸውን ክስ እንዲከለካሉ እድሉ ቢሰጣቸውም መከላከል እንዳልቻሉ ተመልክቷል።
ማንኛውንም ዓይነት ህገ ወጥ ተግባርን ለመከላከል ህብረተሰቡ እያደረገ ያለውን እገዛ አጠናክሮ እንዲቀጥል ኢንስፔክተር ወርቅነሽ መልዕክት አስተላልፈዋል።