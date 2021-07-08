በአፍሪካ ህብረት አማካኝነት የሶስትዮሽ ድርድሩ እንዳይካሄድ ፍላጎት ያላቸው ግብጽና ሱዳን ሂደቱን እያስተጓጎሉ ነው – ምሁራን

ሐምሌ 01 ቀን 2013 (ኢዜአ) ግብጽና ሱዳን የአፍሪካ ህብረት “የሶስትዮሽ ድርድሩን የማደራደር አቅም የለውም” በሚል ሂደቱን ሆን ብለው በማስተጓጎል ላይ መሆናቸውን የዘርፉ ባለሙያዎች ገለጹ።
ኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን በታላቁ የኢትዮጰያ ህዳሴ ግድብ ላይ የጋራ መግባባት ላይ ለመድረስ ድርድር ከጀመሩ ዓመታት ቢቆጠርም የታችኞቹ ተፋሰስ አገራት ድርድሩን ሆን ብለው በማስተጓጎል እልባት እንዳያገኝ እያደረጉ መሆኑን ገልጸዋል።
አገሮቹ በአፍሪካ ህብረት መሪነት የተጀመረውን የሶስትዮሽ ድርድር ሆን ብለው ስብሰባ በማቋረጥ እያስተጎጎሉ መሆኑን ጠቅሰዋል።
ህብረቱ “የማደራደር አቅም የለውም” በሚል የሶስተኛ ወገን ጣልቃ ገብነትን በመሻት ጉዳዩ ዓለም አቀፍ ይዘት እንዲኖረው እየጣሩ መሆኑን አስረድተዋል።
ለሃይል ማመንጫነት እየተገነባ ያለው ግድብ የልማት አጀንዳ መሆኑን ባለመቀበል የደህንነት ጉዳይ አድርገው በማቅረብ ጉዳዩን በተደጋጋሚ ወደ ጸጥታው ምክር ቤት መላካቸውንም አመልክተዋል።
”የጸጥታው ምክር ቤት ሶስቱን አገሮች የመከረው በጀመራችሁን በአፍሪካ ህብረት ድርድራችሁን ቀጥሉ ነው” ያሉት የህዳሴ ግድቡ ተደራዳሪና የባለሙያች ቡድን ሰብሳቢ ኢንጅነር ጌዲዮን አስፋው፤ ሂደቱን ለማደናቀፍ ሙከራው እንደቀጠለ ጠቁመዋል።
በሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ የዲፕሎማሲና አለምአቀፍ ግንኙነት መምህር እንዳለ ንጉሴ በበኩላቸው ጉዳዩ በጸጥታው ምክር ቤት ከዚህ ቀደም ጉዳዩ በአፍሪካ ህብረት መታየት እንዳለበት ማስገንዘቡን አስታውሰዋል።
ምክር ቤቱ የተቋቋመበት ዋነኛ ዓላማ በፀጥታ ጉድለት ሊከሰት የሚችል ግጭትና ጦርነትን መግታት መሆኑ ጠቅሰው፤ የግድቡ ጉዳይ ከዚህ ዓላማ የራቀ የልማት አጀንዳ መሆኑን ተናግረዋል።
ድንበር ተሻጋሪ ወንዝ ያላቸው አገሮች ጉዳዩን በቅንነት አይተው ውሳኔ እንነደሚያሳልፉ እምነት እንዳላቸው ምሁራኑ ገልጸዋል።
ብዙዎቹ አገሮችም ወንዝ ሲገድቡና ሲጠቀሙ የታችኛውን ተፋሰስ አገሮች የማወያየት ልምድ እንደሌላቸውም ጠቅሰዋል።
ግብጽና ሱዳን ለምክር ቤቱ ባቀረቡት የአቤቱታ ሰነድ ላይ አፍሪካ ህብረት የማደራደር አቅም እንደሌለው ማስፈራቸውን ያነሱት ባለሙያዎቹ፤ ኢትዮጵያ የአፍሪካን ችግር በአፍሪካዊያን መፍታት እንደሚቻል ፅኑ እምነት እንዳላት ጠቅሰዋል።
የአገራቱ እንቅስቃሴ እ.አ.አ በ2015 የሶስቱ አገራት መሪዎች የፈረሙትን የመርህ ስምምነት የሚጥስ መሆኑን አስረድተዋል።
በህብረቱ መሪነት ዘንደሮ በተካሄደው የሶስቱ አገሮች ስብሰባ ሱዳን ሰባት ጊዜ ስብንሰባውን አቋርጣ መውጠጣቷንና በአጠቃላይ ዘጠኝ ስብሰባዎች በሁለቱ አገሮች ምክንያት መቋረጣቸውን አንስተዋል።