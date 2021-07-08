ወጣቱ በክረምት የበጎ ፍቃድ አገልግሎት በነቂስ ወጥቶ እንዲሳተፍ ጥሪ ቀረበ

ዲላ ፤ሐምሌ 1/2013 (ኢዜአ) ወጣቱ ትውልድ በክረምት የበጎ ፍቃድ አገልግሎት በነቂስ ወጥቶ በመሳተፍ ለሀገሩና ለወገኑ አለኝታነቱን እንዲያሳይ የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው ጥሪ አቀረቡ።
ምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ ዛሬ በዲላ ከተማ የአቅመ ደካሞችን ቤት እድሳትና ችግኝ በመትከል በክልል ደረጃ የወጣቶች የበጎ ፍቃድ አገልግሎትን በይፋ አስጀምረዋል።
በዚህ ወቅት እንደተናገሩት፤ የዘንድሮ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ሀገራዊ ምርጫው በስኬት በተጠናቀቀ ማግስት መከናወኑ የተለየ ያደርገዋል።
ያለውን የሰው ሃይል በማስተባበር በሁሉም ዘርፍ ውጤታማ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ለመስጠት እንደሚሰራ ጠቁመው፣ በተለይ አቅመ ደካሞችን ለማገዝ ቤቶች እንደሚታደሱ አመልክተዋል።
“በጎ ፍቃድ አገልግሎት በክልሉ ተጨባጭ ለውጥ ከማምጣቱ ባለፈ በወጣቶች እንደ ባህል እየተዘወተረ መምጣቱ የሚበረታታ ነው” ብለዋል።
ዛሬ በክለሉ በተጀመረው የወጣቶች የክረምት የበጎ ፍቃድ አገልግሎትም በክልሉ ሁሉም አካባቢዎች ወጣቱ በነቂስ ወጥቶ በመሳተፍ ወገናቸውንና ሀገራቸውን እንዲያግዙ ጥሪ አቅርበዋል።
በክረምት የወጣቶች በጎ ፍቃድ አገልግሎት የደም ልገሳ፣ የአቅመ ደካሞች ቤት እድሳትና የችግኝ ተከላን ጨምሮ በ12 ዘርፎች ላይ ትኩረት ተደርጎ እንደሚሰራ የገለጹት ደግሞ የደቡብ ክልል ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ቢሮ ሃላፊ ወይዘሮ አስቴር ከፍታው ናቸው።
በአገልግሎቱ ከ2 ነጥብ 4 ሚሊዮን በላይ ወጣቶች እንደሚሳተፉና ልዩ ድጋፍ የሚሹ ከ8 ሚሊዮን 200ሺህ በላይ የህብረሰተብ ክፍሎች ተጠቃሚ እንደሚሆኑም አስታውቀዋል።
በበጎ አገልግሎቱ ከ2 ነጥብ 1 ቢሊዮን ብር በላይ የመንግስትና የህዝብ ሀብትን ከወጪ ማዳን እንደሚቻልም ሃላፊዋ አስረድተዋል።
በአገልግሎቱ ከወጣቶች በተጨማሪ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እንዲሁም ህብረተሰቡ ተሳትፎ እንደሚያደርገም ጠቁመዋል።
በጎነት ለራስ መሆኑን ያመለከቱት ኃላፊዋ፣ ወጣቶች ላለፉት 10 ዓመታት ባህል ያደረጉትን የክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎት ዘንድሮም በተለየ መነቃቃትና በሀላፊነት ስሜት እንዲያከናውኑ ጥሪ አቅርበዋል።
በየበጎ ፍቃድ አገልግሎት ስራ ዛሬ ቤታቸው መታደስ የጀመረው ወይዘሮ እልፍነሽ ጥላሁን ክረምት በመጣ ቁጥር ቤታቸው እያፈሰሰ ለመኖር እንደሚቸገሩ ተናግረዋል።
ከመንግስት ግብአት ቀርቦ ቤታቸው ዛሬ መታደስ በመጀመሩ ከችግራቸው እንደሚላቀቁ ተስፋ ማድረጋቸውን ገልጸው፣ ለተደረገላቸው ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል።
በዲላ ከተማ ዛሬ በተጀመረው የወጣቶች በጎ ፍቃድ አገልግሎት የክልሉ ከፍተኛ የሥራ ሃላፊዎች፣ ከሁሉም ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች የተወጣጡ ወጣቶች እና አደረጃጀቶች ተሳትፈዋል።
በመርሃ ግበሩም የችግኝ ተከላ፣ የደም ልገሰ እና የአቅመ ደካሞች ቤት እደሳት ሥራ ተከናውናል።