በምሥራቅ ወለጋ በክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት ከ700 በላይ ተጨማሪ የመማሪያ ክፍሎች ይገነባሉ- ጽህፈት ቤቱ

ነቀምቴ ሐምሌ 01/2013 (ኢዜአ) በምሥራቅ ወለጋ ዞን በክረምት የዜግነት በጎ ፈቃድ አገልግሎት 746 ተጨማሪ የመማሪያ ክፍሎች ለመገንባት ታቅዶ ወደ ስራ መገባቱን የዞኑ ትምህርት ጽህፈት ቤት አስታወቀ።
የጽህፈት ቤቱ ምክትል ኃላፊ አቶ ቱሊ አዱኛ ለኢዜአ እንደገለጹት ተጨማሪ የመማሪያ ክፍሎቹ የክፍል ጥበትን ከማቃለል ባለፈ የትምህርት ጥራትን ለማሻሻል ጉልህ ሚና ይኖራቸዋል።
በዞኑ በክረምት የዜግነት በጎ ፈቃድ አገልግሎት ከሚገነቡት746 ተጨማሪ የመማሪያ ክፍሎች መካከል170 ዎቹ በቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የሚገነቡ መሆናቸውን አመልክተዋል፡፡
የመማሪያ ክፍሎችን ከማስፋፋት ጎን ለጎን የ85 የመጸዳጃ ቤቶች፣ የ29 ቤተ-መፃሕፍትና የ88 ቤተ-ሙከራዎች ግንባታ እንደሚካሄድ ተናግረዋል።
ከግንባታው በተጨማሪ 133 ሺህ 418 ዋቢ መፃሕፍትን በስጦታና በግዥ ለማሟላት እንደሚሰራ የተናገሩት ምክትል ኃላፊው በየትምህርት ቤቶች ከ4 ሚሊዮን በላይ የተለያዩ ችግኞች ተከላ እንደሚካሄድ አስታውቀዋል።
የጉቶ ጊዳ ወረዳ ትምህርት ቤቶች ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ተመስገን ገቢሣ በበኩላቸው በ40 የቅድመ መደበኛና የመደበኛ ትምህርት ቤት ተጨማሪ የመማሪያ ክፍሎች ግንባታ መጀመሩን ተናግረዋል።