ኢትዮጵያ ለጎረቤት አገራት የምትሰጠው ችግኝ ቀጠናዊ ትብብርን የሚያጠናክር ነው-የደንና የአየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽን

ሰኔ 30/2013 ( ኢዜአ) በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብሩ ኢትዮጵያ ለጎረቤት አገራት የምትሰጠው ችግኝ ቀጠናዊ ትብብርን የሚያጠናክር መሆኑን የአካባቢ፣ የደንና የአየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽን ገለጸ።
በዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር “ኢትዮጵያን እናልብሳት” በሚል መሪ ሃሳብ በአገር አቀፍ ደረጃ 6 ቢሊየን ችግኝ ለመትከል ታቅዷል።
አንድ ቢሊየን ችግኝ ደግሞ ለጎረቤት አገራት የሚሰጥ ሲሆን በዚህም ጅቡቲ፣ ሶማሊያ፣ ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን እና ኬንያ ለመድረስ የታቀደ መሆኑም ይታወቃል።
የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብሩ በአሁኑ ወቅት በተለያዩ ተቋማትና የማህበረሰብ ክፍሎች በአገር አቀፍ ደረጃ እየተካሄደ ይገኛል።
የአካባቢ፣ የደንና የአየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽን ከተጠሪ ተቋማት ጋር በመሆን ዛሬ በሱባ መናገሻ ደን አካባቢ የችግኝ ተከላ አካሂዷል።
ኮሚሽነሩ ፕሮፌሰር ፈቃዱ በየነ በዚሁ ወቅት እንዳሉት፤ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የአካባቢ ብክለትና የአየር ንብረት ለውጥ የሚያስከትላቸውን ችግሮች በመፍታት ረገድ ጉልህ ሚና አለው።
ለግብርና፣ ለበቂ ውሃ አቅርቦት፣ ለብዝሃ ህይወት ልማትና ጥበቃ፣ ለስነ ምህዳር አገልግሎት፣ ለስራ እድል ፈጠራ፣ ለደን ውጤቶችና ለሌሎችም የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑንም ይገልጻሉ።
አገሪቱ በዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ለጎረቤት አገራት የምታደርሰው ችግኝም ለቀጠናዊ ትብብር፣ ለልማት፣ በጋራ ለማደግ እና የጋራ መድረክ ለመፍጠር የራሱ አስተዋጽኦ አለው ብለዋል።
ህብረተሰቡ ተቀራርቦ እንዲሰራ፣ ምርምር እንዲካሄድ እና ማህበራዊ መስተጋብርን በማጠናከር ረገድም ከፍተኛ ድርሻ ያለው መሆኑን አብራርተዋል።
የጎረቤት አገራትን ትብብር የሚያጎለብት እና በሰላም አብሮ የመስራትን እድል የሚያጠናክር ነው ብለዋል።
የችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ ተሳታፊዎች በበኩላቸው ችግኝ መትከል ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ እና የአየር ጸባይንም ጤናማ እንዲሆን ጉልህ ሚና አለው ብለዋል።
በየጊዜው የሚተከሉ ችግኞችን ከመትከል ባሻገር የመንከባከብ ተግባሩ አናሳ ነው ያሉት ተሳታፊዎቹ ማህበረሰቡ ችግኞችን የመንከባከብ ስራን ትኩረት መስጠት ይገባዋልም ብለዋል።