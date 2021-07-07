የአንበጣ መንጋን ለመቆጣጠር በአውሮፕላን የታገዘ የኬሚካል ርጭት ለማካሄድ ዝግጅት ተደርጓል- ቢሮው

ደሴ፣ ሰኔ 30/ 2013 (ኢዜአ ) በምስራቁ አማራ ክፍል ከ38 ሺህ ሄክታር በላይ ቁጥቋጦና ሰብል ላይ የተከሰተውን የአንበጣ መንጋ ለመቆጣጠር በአውሮፕላን የታገዛ የኬሚካል ርጭት ለማካሄድ ዝግጅት መደረጉን የክልሉ ግብርና ቢሮ አስታወቀ፡፡
የግብርና ሚኒስቴር በበኩሉ በአማራ፣ ኦሮሚያ፣ አፋርና ሶማሌ ክልሎች የተከሰተውን የአንበጣ መንጋ ለመቆጣጠር የሚያስችሉ ዝግጅቶች እየተከናወኑ መሆኑን ገልጿል።
ቢሮው በምስራቁ የአማራ ክፍል የተከሰተውን የአንበጣ መንጋ ጉዳት ሳያደርስ ለመቆጣጠር በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ትላንት በደሴ ከተማ መክሯል፡፡
የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር መለስ መኮንን በወቅቱ እንደገለጹት በምስራቅ አማራ በሚገኙ አምስት ዞኖች በተደጋጋሚ የሚከሰት የአንበጣ መንጋ በሰብል ላይ ጉዳት እያደረሰ ነው፡፡
ባለፈው ዓመት ብቻ ከ900 ሺህ ሄክታር የሚበልጥ መሬት ላይ የአንበጣ መንጋ መከሰቱን አስታውሰው ከ82 ሺህ ሄክታር የሚበልጥ ማሳ ላይ የነበረ ሰብል በመንጋው መውደሙን አመልክተዋል።
ዘንድሮም ከሰኔ 20 ቀን 2013 ዓም ጀምሮ በደቡብና ሰሜን ወሎ እንዲሁም በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደርና ሰሜን ሽዋ ዞኖች ከ38 ሺህ ሄክታር በላይ ቁጥቋጦ፣ ደንና ሰብል ላይ የአንበጣ መንጋ መከሰቱን አስታውቀዋል፡፡
የአንበጣ መንጋው ገና የተፈለፈለ በመሆኑ የከፋ ጉዳት ሳያደርስ በተደራጀ መልኩ ለመቆጣጠር ከባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
እስካሁን መንጋውን በባህላዊ መንገድ ለመቆጣጠር በተደረገ ጥረት ከ9 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት ነጻ መደረጉን ጠቅሰዋል።
ቀሪውን መንጋ ለመቆጣጠር በአውሮፕላን የታገዘ የኬሚካል ርጭት ለማካሄድ ዝግጅት መደረጉን ጠቁመው ከ16 ሺህ ሊትር በላይ ኬሚካል መቅረቡን አመልክተዋል።
ከኮምቦልቻ በተጨማሪ ሽዋሮቢት ከተማ ላይ አውሮፕላን ማረፊያ ለማመቻቸት እየተሰራ መሆኑንም አስታውቀዋል ።
መንጋውን ከምንጩ ለማጥፋት ከአጎራባች ክልሎች ጋር እየተሰራ መሆኑን ጠቁመው ለምስራቅ አማራና ለአፋር ክልል ሦስት የኬሚካል መርጫ አውሮፕላኖች መመደባቸውን ተናግረዋል።
ክልሎቹ አውሮፕላኖቹን በጋራ እንደሚጠቀሙ አመላክተዋል።
በግብርና ሚኒስቴር የተባይ አሰሳና ቁጥጥር ባለሙያ አቶ ተሾመ ገለቱ በበኩላቸው “በኢትዮጵያ በአማራ፣ በአፋር፣ ሱማሌና ኦሮሚያ ክልሎች የተከሰተን የአንበጣ መንጋ ለመከላከል መንግስት በትኩረት እየሰራ ነው” ብለዋል፡፡
በሁሉም ክልሎች ግብዓት እየቀረበ መሆኑን ጠቁመው ድጋፍና ክትትል የሚያደርጉ ባለሙያዎችም መሰማራታቸውን አስታውቀዋል።
የደቡብ ወሎ ዞን ግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ ቃል ኪዳን ሽፈራው በበኩላቸው በዞኑ ስምንት ወረዳዎች ከ9 ሺህ ሄክታር የሚበልጥ መሬት ላይ የተከሰተን የአንበጣ መንጋ ለመከላከል በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
አርሶ አደሩ በግብርና ባለሙያዎች የሚሰጠውን ምክር በመተግበር የሚረብሽ ድምጽ በማሰማትና ሌት ተቀን አሰሳ በማድረግ መንጋው በሰብል ላይ የሚያደርሰውን የጉዳት መጠን ለመቀነስ የሚያደርገውን ተሳትፎ ማጠናከር እንደሚገባ አመልክተዋል ።
የሰሜን ወሎ ዞን ምክትል አስተዳዳሪና ግብርና መምሪያ ኃላፊ ዲያቆን ተስፋው ባታብል በበኩላቸው በመኸር ከሚለማው 239 ሺህ ሄክታር መሬት የሚጠበቀውን 5 ነጥብ 5 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ለማግኘት ታቅዶ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
“የታቀደውን ምርት ለመሰብሰብ እንዲቻል በዞኑ የተከሰተውን የአንበጣ መንጋ በሰው ሃይልና በአውሮፕላን በታገዘ የኬሚካል ርጭት ከወዲሁ መቆጣጠር መቻል ይገባናል” ብለዋል።
በአማራ ክልል በ2013/14 ምርት ዘመን በመኽር ወቅት በሰብል ከሚለማው ከ4 ሚሊዮን ሄክታር በላይ መሬት ውስጥ እስካሁን 1 ነጥብ 3 ሚሊዮን ሄክታሩ ታርሶ በዘር መሸፈኑ ታውቋል።
በክልሉ በምርት ወቅቱ በሰብል ከሚለማው አጠቃላይ መሬት 131 ሚሊዮን ኩንታል ምርት እንደሚጠበቅ ተመላክቷል።