የትምህርት ሚኒስቴርና ተጠሪ ተቋማት ሰራተኞች በአምቦ ዩኒቨርሲቲ ስር በሚገኝው ሃገር በቀል የእፀዋት ማዕከል ችግኝ ተከሉ

አዲስ አበባ፤ ሰኔ 30 ቀን 2013 (ኢዜአ) የትምህርት ሚኒስቴርና ተጠሪ ተቋማት ሰራተኞች በአምቦ ዩኒቨርሲቲ ስር በሚገኘው ሃገር በቀል የእፀዋት ማዕከል ችግኝ ተከሉ።
የአረንጓዴ ልማት ስራን ይበልጥ ውጤታማ ለማድረግ ከችግኝ ተከላ ባሻገር የደን ሃብትን መጠበቅና መንከባከብ እንደሚገባ የትምህርት ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ጌታሁን መኩሪያ ተናግረዋል።
ሚኒስትሩ በ2013 በጀት አመት በትምህርት ዘርፉ 500 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል ታቅዶ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
በዛሬው እለትም የተካሄደው የችግኝ ተከላ ፕሮግራም ይህንኑ እቅድ ለማሳካት ከተቀመጡት እቅዶች ውስጥ አንዱ ነው ብለዋል ዶክተር ኢንጂነር ጌታሁን።
ኢትዮጵያ ባለፉት ሶስት አመታት ባካሔደችው የአረንጓዴ ልማት ዘመቻ አለም አቀፍ ትኩረት ማግኘቷን ሚኒስትሩ ጠቅሰዋል።
በአሁኑ ወቅትም እንደ አገር የተጀመረውን ኢትዮጵያን የማልበስ ዘመቻ እውን ለማድረግ ሁሉም ዜጋ አካባቢውን ማልማት፣ የተተከሉ ችግኞችን መንከባከብና መጠበቅ እንደሚገባው አስገንዝበዋል።
በአሁኑ ወቅት በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ስር የሚገኙ ተጠሪ ተቋማት ሰራተኞችና ተማሪዎች በአረንጓዴ ልማት ዘመቻው በማሳተፍ የበኩላቸውን አሻራ ለማስቀመጥ እየሰሩ ነው ብለዋል።
በችግኝ ተከላው ላይ የተሳተፉት ሰራተኞች በበኩላቸው እስካሁን ከአራት ጊዜ በላይ በአረንጓዴ ልማት ፕሮግራም ላይ መሳተፋቸውን ይገልፃሉ።
በነዚህ ጊዜያት የተተከሉ ችግኞችን ከመንከባከብ አኳያ ይታይ የነበረው ቸልተኝነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ መጥቷል ይላሉ።
ይሁን እንጂ አሁንም በተለይ ችግኞቹ የመጽደቅ ምጣኔያቸው እንዲጨምርና ለታለመላቸው አላማ እንዲውሉ ለማድረግ የእንክብካቤ ስራ ላይ ይበልጥ ትኩረት ማድረግ እንደሚገባ ተናግረዋል።
የትምህርት ሚኒስቴር፣ የብሄራዊ ፈተናዎች ምዘና ኤጀንሲና የትምህርት መሳሪያዎች ማምረቻና ማከፋፈያ ኢንተርፕራይዝ የስራ ሃላፊዎችና ሰራተኞች በችግኝ ተከላው ላይ ተሳትፈዋል።
ከችግኝ ተከላ ስራው በኋላ የደም ልገሳ ለማድረግ ፕሮግራም መያዛቸውን ታውቋል።