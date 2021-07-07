የሱልጣን አሊሚራህ ሀንፈሬ ቤተ-መንግስት ከ4 ሚሊዮን በሚበልጥ ወጪ የእድሳት ሥራው ተጀመረ

ሰመራ ፤ ሰኔ 30/2013 (ኢዜአ) በአፋር ክልል አሳይታ ከተማ ለሚገኘው የሱልጣን አሊሚራህ ሀንፈሬ ቤተ-መንግስት የዕድሳት ስራ መጀመሩን የክልሉ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ አስታወቀ።
የዕድሳት ስራው የተጀመረው ከ4 ሚሊዮን ብር በሚበልጥ ወጪ ነው፡፡
የቤተ-መንግስቱ እድሳት የሱልጣኑን ኢትዮጵያዊ አብሮነትና የመቻቻል እሴቶችን ለትውልድ ለማስተላለፍ ፍይዳው የጎላ መሆኑ ተገልጿል።
በቢሮው የባህል ልማት ወሳኝ የሥራ ሂደት አስተባባሪ አቶ ሀቢብ መሀመድ እንደተናገሩት፤ቤተ-መንግስቱ በ1949 ዓ.ም ተገንብቶ ሱልጣኑ እስከደርግ መንግስት መባቻ ድረስ ሲጠቀሙበት የነበረና ባለ አንድ ወለል ዘመናዊ ሕንጻ መሆኑን ገልጸዋል።
ቤተ መንግስቱ ለብዙ ዘመናት ያለበቂ ጥገናና ጥበቃ በመቆየቱ አጥሩን ጨምሮ የሕንጻው ጣሪያ፣ በሮቹና መስኮቶች መጎዳታቸውን አስረድተዋል።
ሕንጻው ከተጋረጠበት የመፍረስ አደጋ ለመታደግ ቢሮው ከፌደራል ቅርስ ጥበቃ ባለስልጣን ጋር በትብብር ባካሄደው ጥናት ለእድሳት 11 ሚሊዮን ብር ወጪ እንደሚያስፈልግ ታውቋል ብለዋል።
ከባለስልጣኑ ጋር በመተባበር በተመደበ አራት ሚሊዮን 400 ሺህ ብር ወጪ በሕንጻው አንደኛ ወለል ላይ ያሉ ክፍሎችን ጣራ፣ መስኮትና በሮች የእድሳት ሥራው ከሁለት ሳምንት በፊት መጀመሩን አስታውቀዋል።
ዕድሳቱን በ2014 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ሩብ ዓመት ለማጠናቀቅ መታቀዱን ያመለከቱት አስተባባሪው፤ ቀሪው የሕንጻው ክፍልም አዲስ በጀት ተይዞለት በቀጣዩ ዓመት ሥራው ይከናወናል” ብለዋል።
ቤተ መንግስቱ ሱልጣኑ በንግስና ዘመናቸው ይጠቀሙባቸው ከነበሩ ሶስት ቤተ መንግስቶች ውስጥ አንዱ እንደሆነም አቶ ሀቢብ አስረድተዋል።
ቀሪዎቹ ቤተ-መንግስቶችም ተገቢ ጥበቃና ክብካቤ እየተደረገላቸው እንደሚገኝ ተናግረዋል።
የእድሳት ስራው ከተጠናቀቀ በኋላም የአውሳ ሱልጣኔትን አጠቃላይ ታሪክ በሚያሳይ መልኩ ቤተ መንግስቱን ወደ ሙዚየምነት ለመቀየር ከሱልጣኑ ቤተሰቦች ጋር ውይይት ተደርጎ መግባባት ላይ መደረሱንም አመልክተዋል።
ሱልጣን አሊሚራህ የአውሳ ሱልጣኔት የመጨረሻ ሱልጣን ሲሆኑ በተለይ በአፋር ህዝብ ዘንድ ሱልጣን መንፈሳዊ መሪም ጭምር ናቸው፡፡
የቤተመንግስቱ እድሳት ቱሪዝምን ከማስፋፋትና ታሪክን ለመጪው ትውልድ ከማስተዋወቅ አኳያ ጠቀሜታው የጎላ መሆኑ ገልጸዋል።
አስተባባሪው እንዳሉት፤ ሱልጣን አሊሚራህ ሀንፈሬ በህይወት በነበሩበት ወቅት የህዝቦችን አብሮነትና ሰላም እንዲሁም ኢትዮጵያዊነት ለትወልዱ በማስተማር ታሪክ ሁሌም ሲያወሳቸው የሚኖሩ መሪ ናቸው።
ሱልጣኑ “የኢትዮጵያን ዳርድንበርና ሰንደቅ ዓላማ የአፋር ህዝብ ብቻም ሳይሆን ግመሎቻችን ጭምር ያውቃሉ” በሚለው ታሪካዊ ንግግር ትውልድ የሚያወሳቸው ኩሩና እውነተኛ ኢትዮጵያዊ መሪ ጭምር ነበሩ።
እድሳቱ የእሳቸውን ኢትዮጵያዊ መንፈስ ለመጪው ትውልድ ለማስተዋወቅና ለማውረስ አስተማሪነቱ የማይተካ መሆኑን አቶ ሃቢብ ተናግረዋል።
የአይሳኢታ ከተማ ነዋሪ ወጣት አብዱ ያሲን በሰጠው አስተያየት፤ የቤተ-መንግስቱ እድሳት ወጣቱ ታሪኩን በአግባቡ እንዲያውቅና ለቱሪዝም አገልግሎት እንዲውል ለማድረግ ጠቀሜታው የጎላ መሆኑን ተናግሯል።