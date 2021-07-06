ኢትዮ ቴሌኮም የአራተኛው ትውልድ ኢንተርኔት አገልግሎት እያስፋፋ መሆኑን አስታወቀ

ሀዋሳ ፤ ሰኔ 29/2013 (ኢዜአ ) ኢትዮ ቴሌ ኮም በአዲስ አበባ ተወስኖ የነበረውን የአራተኛው ትውልድ / 4ጂ/ ኢንተርኔት አገልግሎት በከተሞች እያስፋፋ መሆኑን አስታወቀ።
ኩባኒያው የአራተኛው ትውልድ አገልግሎትን በደቡብ ሪጅን በሚገኙ 12 ከተሞች ዛሬ በሀዋሳ ከተማ በይፋ አስጀምሯል።
በዚህ ወቅት የኢትዮ ቴሌ ኮም ዋና ሥራ አስፈጻሚ ፍሬሕይወት ታምሩ እንዳሉት፤ ኩባንያው ከፍተኛ የኢንተርኔት አጠቃቀም ችግር በሚታይባቸው ከተሞች አገልግሎቱን በማስፋፋት ላይ ነው።
የደቡብ ሪጅን ጨምሮ እስካሁን ባደረጋቸው ማስፋፊያ ሥራዎች 65 ከተሞች ተጠቃሚ ሆነዋል ብለዋል።
አገልግሎቱን የማስፋፋቱ ስራ መቀጠሉንም ገልጸዋል።
ይህም በክልል ከተሞች የላቀ ፍጥነትና አስተማማኝ የዳታ አገልግሎት በመስጠት የደንበኞች አገልግሎት ዲጂታይዝ እንዲሆን ምቹ ሁኔታ መፍጠሩን ጠቁመዋል።
ኩባንያው የዳታ ትራፊክ እድገትና ፍላጎትን መሰረት ባደረገ መልኩ እያከናወናቸው ያሉትን ሥራዎች እያገባደደ መሆኑንም ጠቅሰዋል።
በዚህም እንቅስቃሴ በክልል ከተሞች አገልግሎቱን ለማስጀመር ጥረት እያደረገ መሆኑን ዋና ሥራ አስፈጻሚዋ አስታውቀዋል።
እንደ ስራ አስፈጻሚዋ ገለፃ ኩባንያው በሀገሪቱ 55 ነጥብ 4 ሚሊዮን ደንበኞች አሉት፤ ከዚህ ውስጥ 25 ነጥብ 5 ሚሊዮን ያህሉ የኢንተርኔት ተጠቃሚ ናቸው።
ኩባንያው ማህበራዊ ኃላፊነቱን ለመወጣት በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የሚገኙ የኩባንያው ማህበረሰብ የሚሳተፍበት ሦስተኛውን የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ መርሃ ግብር በሀዋሳ ከተማ አስጀምሯል።
ከሰኔ 29 እስከ ሐምሌ 30/2013 ዓ.ም. በሚካሄደው በዚሁ መርሀ ግብር አንድ ሚሊዮን ችግኝ ለመትከል መታቀዱን ወይዘሪት ፍሬሕይወት አስታውቀዋል።
በችግኝ ተከላው ስድስት የኩባንያው ዞኖችና 17 ሪጅኖች እንደሚሳተፉ ይጠበቃል።
ኢትዮ ቴሌ ኮም ባለፉት ሁለት ዓመታት ለችግኝ ተከላ መርሀ ግብር ከ70 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ በማድረግ ለአካባቢ ጥበቃና ደን ልማት ላይ በመሳተፍ አጋርነቱን በተግባር ማሳየቱን አውስተዋል።
በሁለት ዙሮች በ174 ሳይቶች ከተተከሉት 2 ሚሊዮን 160 ሺህ ችግኝ ውስጥ 83 በመቶ መጽደቃቸውንም ተመልክቷል።