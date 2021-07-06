ተማሪዎች ለየትኛውም እኩይ ዓላማ መጠቀሚያ ሳይሆኑ ለትምህርታቸው ሊተጉ ይገባል -መቱ ዩኒቨርሲቲ

መቱ፣ ሰኔ 29/2013 (ኢዜአ) ተማሪዎች ለየትኛውም እኩይ ዓላማ መጠቀሚያ ሳይሆኑ ለትምህርታቸው ቅድሚያ በመስጠት ሊተጉ ይገባል ሲል የመቱ ዩኒቨርሲቲ አስገነዘበ ።
ዩኒቨርሰቲው ከሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር የተመደቡለትን 3ሺህ 400 አዲስ ተማሪዎች ከትላንት ጀምሮ መቀበል ጀምሯል።
በዩኒቨርሲቲው የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ መርሐ ግብርም በጥምረት ተካሂዷል።
የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር እንደገና አበበ በተማሪዎች አቀባበል ስነ ስርአት ላይ እንዳሉት ተማሪዎች በዩኒቨርሲቲው ቆይታቸው ለየትኛውም እኩይ ዓላማ መጠቀሚያ ሳይሆኑ የስኬት መሰላል ለሆነው ትምህርት ቅድሚያ በመስጠት ሊተጉ ይገባል።
“ተማሪዎች ትምህርታችሁን በአግባቡ በመከታተል የመጣችሁበትን አላማ በማሳካት ራሳችሁን ፣ ቤተሰባችሁንና ሀገራችሁን የመጥቀም ሀላፊነታችሁን ልትወጡ ይገባል” ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል።
በዩኒቨርሲቲው ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደት ውስጥ ሚናቸውን እንዲወጡም አስገንዝበዋል።
በዩኒቨርሲቲው ከተማሪዎች ቅበላ ስነ ስርአት ጎን ለጎን የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ የተካሄደ ሲሆን ተማሪዎች ልክ እንደ ችግኞች በትምህርታቸው ለፍሬ ለመብቃት በትኩረት እንዲማሩ መልእክት ለማስተላለፍ መርሀ ግብሩ በጥምረት መዘጋጀቱን ፕሬዝዳንቱ አስታውቀዋል።
በስነ-ስርዓቱ ላይ ከተገኙ የሃይማኖት አባቶች መካከል የኢሉባቦር ዞን እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ምክትል ሰብሳቢ ሼህ ኤልያስ መሐመድ ሰው ሁሉ ሰው በመሆኑ ብቻ እርስ በርሱ ወንድማማች መሆኑን ገልጸዋል።
ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የመጡ ተማሪዎች ወንድማማች መሆናቸውን በመገንዘብ ትምህርታቸውን በትኩረት እንዲከታተሉ መክረዋል፡፡
“የምሁራን መሰባሰቢያና መፍለቂያ ወደሆነው ዩኒቨርሲቲ በሚኖራችሁ ቆይታም ለዓለም ችግሮች መፍትሔና ፈውስን ይዛችሁ በመውጣት ለራሳችሁ፣ ለቤተሰቦቻችሁ፣ እንዲሁም ለሀገርና ለዓለም ጠቃሚ ሰው ለመሆን ራሳችሁን አዘጋጁ” ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል፡፡
አዲስ ገቢ ተማሪዎችም በተደረገላቸው አቀባበል መደሰታቸውን ገልጸው በዪኒቨርሲቲው ቆይታቸው በትምህርታቸው ላይ እንደሚያተኩሩ ተናግረዋል፡፡
ከሐረር የመጣው ተማሪ መሐመድ ኢብራሂም በተደረገላቸው አቀባበል ደስተኛ መሆኑን ገልጾ በዩኒቨርሲቲ ቆይታው ሙሉ ትኩረቱን በትምህርቱ ላይ በማድረግ ለጥሩ ውጤት እንደሚሠራ አመላክቷል።
ተማሪ ተስፋ ሙላቱ በበኩሉ በሚፈልገው የትምህርት ዘርፍ ለመግባት በተለይ ለአንደኛ ዓመት ትምህርቱ ትልቅ ቦታ ሰጥቶ እንደሚሰራ በመግለጽ ለተደረገላቸው አቀባበል አመስግኗል፡፡
በተማሪዎች አቀባበልና አረንጓዴ አሻራ መርሀ ግብር በማስመልከት ከ2ሺህ 500 በላይ የአቦካዶ፣ ማንጎና የሙዝ ችግኞች በዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ አባላት ተተክለዋል።
መቱ ዩኒቨርሲቲ አዲስ በሚቀበላቸው ተማሪዎች በመደበኛና ተከታታይ መርሀ ግብር አጠቃላይ የቅበላ አቅሙ ከ20 ሺህ በላይ እንደሚደርስ ታውቋል ።