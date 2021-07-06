አሸባሪው ትህነግ “ሒሳብ እናወራርዳለን”ያለው የአማራ ህዝብ ታሪካዊ ጠላት ለመሆኑ ማረጋገጫ ነው… አቶ አገኘሁ ተሻገር

ባህር ዳር፤ ሰኔ 29/2013 (ኢዜአ) አሸባሪው ትህነግ “ሒሳብ እናወራርዳለን ”ያለው የአማራን ህዝብ ለዘመናት በግፍ በመበደል ታሪካዊ ጠላት ለመሆኑ ማረጋገጫ ነው ሲሉ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አገኘሁ ተሻገር ገለጹ።
ርዕሰ መስተዳድሩ በሰጡት መግለጫ አሸባሪው ቡድን በህዝብ ላይ በድብቅና አልፎ አልፎ በግልጽ ሲፈጽም የኖረውን ግፍና በደል በመታገል ቡድኑ ተንኮታክቶ እንዲወድቅ መድረጉን አስታውሰዋል።
“የጥፋት ቡድኑ በመከላከያ የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ፈጽሞ ወደ አማራ ክልል መስፋፋት ሲጀምርም ልዩ ሃይላችን፣ ሚሊሻችንና ህዝባችን በግንባር ቀደም በመሰለፍ ከተስፋፊነቱና ጦረኝነቱ መግታት ችሏል” ብለዋል።
በህግ ማስከበር ዘመቻው የክልሉ የጸጥታ ሃይል ከመከላከያ ጎን በመሰለፍ የፈጸመው ገድልም ታሪክ ሲዘክረው እንደሚኖር ጠቅሰዋል።
ትህነግ በአማራ ህዝብ ላይ ሲፈጽም የነበረው ግፍና በደል ሳያንስ አሁንም የአሸባሪው ቡድን አመራሮች “ሒሳብ እናወራርዳለን” በማለት እየዛቱ መሆኑን ርዕሰ መስተዳድሩ ተናግረዋል።
“ሒሳብ የሚወራረድበት ህዝብ የለም፤ ሒሳብ ሲወራረድበትም ቆሞ የሚጠብቅ ህዝብ እንደማይኖር አመራሮቹ ጠንቅቀው ሊያውቁት ይገባል” ብለዋል።
መንግስት የተናጠል የተኩስ አቁም በማድረግ መከላከያ ሠራዊቱን ከትግራይ ያስወጣው አሸባሪ ቡድኑን ድል በመንሳት መሆኑን አመልክተዋል።
በአሁኑ ወቅት የወልቃይት፣ ጠለምት፣ ጠገዴ እና ራያ አካባቢዎች በአማራ ክልል ስር እየተዳደሩ የሚገኙ በመሆኑ ነዋሪዎቹ ለዘመናት ሲጠይቁት የኖሩትን የማንነትና የወሰን ጥያቄ እንዲፈታ በተደጋጋሚ ሲጠይቁ እንደነበር ገልጸዋል።
“ከጥንት ጀምሮ የአማራ የነበሩትን ቦታዎች በጉልበትና ማጭበርበር እወስዳለሁ የሚል ሃይል ካለ ማንኛውንም ዋጋ ለመክፈል ዝግጁ መሆናችንን ሊታወቅ ይገባል” ሲሉ አስታውቀዋል።
“በክልሉ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች በሰላም የሚኖሩበት ሁኔታ ተፈጥሯል”ያሉት አቶ አገኘሁ፣ ለጁንታው መረጃ በማቀበልና በሌሎች ድጋፎች የሚሳተፉ ካሉ በህግ እንደሚጠየቁ ገልጸዋል።
በአሁኑ ወቅት አሸባሪ ቡድኑ በህዝብ ጥቃት ለመፈጸም እየተንቀሳቀሰ በመሆኑ በንቃት መከታተል እንደሚገባም አሳስበዋል።
ቡድኑ ባለፉት 30 ዓመታት በርካታ ሰብአዊና ዴሞክልራሲያዊ መብቶች ሲጥስ ቢቆይም ጸረ ህዝብነቱ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብና መገናኛ ብዙሃን በቸልታ መታየቱን አቶ አገኘሁ አንስተዋል።
ለዚህ የሽብር ቡድን የጥፋት ድርጊት የማይካድራው ጭፍጨፋ ትልቅ ማሳያ መሆኑን ጠቅሰዋል።
ትህነግ በክልሉ የሚፈጽመውን ማንኛውንም ጥቃት ለመመከት የልዩ ሃይሉና ሚሊሻው ዝግጁ መሆናቸውን ጠቁመው፣ ወጣቶችም የክልሉ መንግስት ለሚያቀርበው ጥሪ ዝግጁ ሆነው እንዲጠብቁ አስታውቀዋል።
ርዕሰ መስተዳድሩ በልማት፣ መልካም አስተዳደር ስራዎች እና ሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ በመግለጫቸው አብራርተዋል።