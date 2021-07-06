በጎ በማድረግ የኢትዮጵያዊነት መገለጫ የሆነውን የመተጋገዝ እና የመደጋገፍ ባህላችንን ማዳበር ይኖርብናል– ዶ/ር ኢንጂነር ጌታሁን መኩሪያ

አዲስ አበባ፣ ሰኔ 29/2013 (ኢዜአ) በጎ በማድረግ የኢትዮጵያዊነት መገለጫ የሆነውን የመተጋገዝ እና የመደጋገፍ ባህላችንን ማዳበር ይኖርብናል ሲሉ የትምህርት ሚኒስትሩ ዶ/ር ኢንጂነር ጌታሁን መኩሪያ ተናገሩ።
የትምህርት ሚኒስቴር የሥራ አመራሮችና ሠራተኞች በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 የአቅመ ደካሞችን ቤት እድሳት ስራ ጀምረዋል።
የትምህርት ሚኒስትር ዶ/ር ኢንጂነር ጌታሁን መኩሪያ በመርሃ-ግብሩ ማስጀመሪያ ላይ እንደገለጹት፤ የአቅመ ደካሞችን ቤት በማደስ የኢትዮጵያዊነት መገለጫ የሆነውን የመተጋገዝ እና የመደጋገፍ ባህላችንን ማዳበር ይኖርብናል ብለዋል።
በበጎ አድራጎት መርሃ-ግብሩም በትምህርት ሚኒስቴር ድጋፍ በክፍለ ከተማው በከፋ ድህነት ውስጥ የሚገኙት የ15 አቅመ ደካሞችን ቤት እድሳት ለማድረግ እቅድ መያዛቸውን ገልጸዋል።
እድሳቱ ከሁለት ሳምንት ባልበለጠ ጊዜ እንዲጠናቀቅ ከክፍለ ከተማው አመራሮች ጋር በጋራ በመሆን እንደሚሰራ ገልጸው፤ ይህም ነዋሪዎቹ ክረምቱ ሳይበረታ ወደ ቤታቸው እንዲገቡ ለማድረግ እንደሆነ ተናግረዋል ።
የአቅመ ደካሞቹን ቤት ከማደስ ባላፈ የተለያዩ የቤት እቃዎች ጭምር እንዲሟሉ ይደረጋል ብለዋል።
በአራዳ ክፍለ ከተማ የወረዳ ዘጠኝ ዋና ሥራ አስፈጻሚ አቶ ታሪኩ ረታ፤ ትምህርት ሚኒስቴር በክፍለ ከተማው የ15 አቅመ ደካማ ቤቶችን ለማደስ መወሰኑ ለወገን ደራሽነቱን ያሳየበት መሆኑን ገልጸዋል።
ከትምህርት ባሻገር በህብረተሰቡ ውስጥ ያለውን ችግር በጋራ ለመፍታት መወሰኑን የሚያሳይ ነው ሲሉም ተናግረዋል።
በመሆኑም በመንግሥት ደረጃ የተጀመረውን የክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት ተቋማትና ግለሰቦች መልካም አርአያነቱን በመከተል ለወገን ደራሽ እንዲሆኑ ጠይቀዋል።
የክረምት በጎፈቃድ አስተባባሪ አቶ መንግስቴ ወረቴ፤ በአራዳ ክፍለ ከተማ 190 የአቅመ ደካሞችን ቤቶች ለማደስ እቅድ ተይዞ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
”በጎ ፈቃድ የሚያስልፈገው በጎ ልብ ነው፤ በጎ ፈቃድ ስለተረፈን ሳይሆን ለተቸገሩ ሰዎች ማስብ ነው” ሲሉ ተናግረዋል።