ተማሪዎች ትኩረታቸውን ትምህርታቸው ላይ ብቻ ማድረግ ይገባቸዋል…የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት

ወልቂጤ ፤ ሰኔ 29/2013(ኢዜአ) ተማሪዎች ትኩረታቸውን ትምህርታቸው ላይ ብቻ በማድረግ ራሳቸውን ሊያዘጋጁ ይገባል ሲሉ የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ፋሪሰ ደሊል አሳሰቡ።
በዩኒቨርሲቲው የተመደቡ ከ3ሺህ 300 በላይ አዳዲስ ተማሪዎች ከትናንት ጀምሮ በመግባት ላይ ይገኛሉ።
ተማሪዎቹን ከአዲስ አበባ ጀምሮ አውቶብሶችን መድቦ አቀባበል በማድረግ ላይ መሆኑን ዶክተር ፋሪሰ ለኢዜአ ተናግረዋል።
ተማሪዎቹ ወደ ሁለተኛ ቤታቸው እንደመጡ ቆጥረው ደህንነት ሊሰማቸው ይገባል ብለዋል።
ከአዲስ ገቢ ተማሪዎች መካከል ትህትና ደስታ በሰጠችው አስተያየት፤ የዩኒቨርሲቲው ነባር ተማሪዎችና የአካባቢው ማህበረሰብ ባደረጉላቸው አቀባበል መደሰቷን ገልጻ፤ “ሁኔታው ከቤተሰብ መራቄ እንዳይሰማኝ አድርጎኛል” ብላለች።
በቆይታዋም ቤተሰብና ማህበረሰብ ለጣለባት ሃላፊነት ትኩረት በመስጠት ጥሩ ውጤት ለማምጣት እንደምትተጋም ተናግራለች።
“የመጀመሪያ ዓመት ውጤት የምወደውን የትምህርት ክፍል ለመቀላቀል ወሳኝ በመሆኑ ከፍተኛ ውጤት ለማምጣት እጥራለሁ” ነው ያለችው።
የአቀባበል ሂደቱ አስተባባሪ የዩኒቨርሲቲው የተማሪዎች ህብረት ፕሬዚዳንት ተማሪ ሚካኤል ያቦነሽ ተማሪዎቹ እንደተደረገላቸው አቀባበል ሁሉ በሚኖራቸው ቆይታ ስኬታማ እንዲሆኑ ህብረቱ አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ ነው ብሏል።
በተለይም ተማሪዎች ተታለው ከዓላማቸው እንዳይስተጓጎሉ ከዩኒቨርሲቲው አስተዳደር ጋር በመሆን በጋራ እንደሚሰሩም ገልጿል።