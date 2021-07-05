በምራብ ወለጋ የወጣቶች የክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት መረሃ ግብር ተጀመረ

ግምቢ፤ ሰኔ 28/ 2013 (ኢዜአ) በምራብ ወለጋ ዞን ከ220 ሺህ የሚበልጡ ወጣቶችን በክረምት የበጎ ፈቃድ አገልግሎት መረሃ ግብር ለማሳተፍ ታቅዷል።
መርሃ ግብሩን ደም በመለገስ ዛሬ በግምቢ ከተማ ያስጀመሩት የጽህፈት ቤቱ ሃላፊ ወይዘሮ መስቀሌ ቶሎሳ እንዳሉት፤ በደም እጦት የወላድ እናቶች ህይወት ማለፍ የለበትም።
የበጎ ፍቃድ አገልግሎቱ ደም በመስጠት መጀመሩ በደም እጦት የሚያልፈውን የወላድ እናቶች ህይወት ለማታደግ እንደሚያግዝ ተናግረዋል።
በክረምቱ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት በዞኑ 21 ወረዳዎች እና ሁለት የከተማ አስተዳድሮች የሚገኙ ከ220 ሺህ የሚበልጡ ወጣቶችን ለማሳተፍ ታቅዶ ስራው መጀመሩን ገልጸዋል።
በዚህም ከ162 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የልማት ስራ ለማከናወን መሆኑን ሃላፊዋ አመልክተዋል።
በወጣቶቹ ከሚከናወኑት ስራዎች መካከል የጤና አገልግሎት፤ የአካባቢ ጥበቃ፣ ደን ልማትና የወጣት ማዕከላትን ማጠናከር ይገኙበታል።
የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ስራው ውጤታማ እንዲሆንም ከሁሉም ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደር ከተውጣጡ ወጣቶችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር አስቀድሞ ውይይት መደረጉ ተመልክቷል፡፡
በመርሃ ግብሩ ማስጀመሪያ ስነ-ስርዓት ደም ከለገሱ የግምቢ ከተማ ነዋሪዎች መካከል አቶ ኩሳ ጌታቸው በሰጡት አስተያየት፤ በደም እጦት አደጋ ላይ ለሚገኙ ወገኖቼ ደም መለገስ በመቻላቸው ህይወት እንደታደጉ ያህል እንደሚሰማቸውና በዚህ ደስተኛ እንደሆኑ ገልጸዋል፡፡
ሌላዋ ለጋሽ ወይዘሮ ሜቲ ታፈሰ በበኩላቸው፤ በወሊድ ወቅት ደም በማጣት ከሚቸገሩ እናቶች ለአንዳቸው በመድረሳቸው ውስጣዊ እርካታ እንደተሰማቸው ተናግረዋል፡