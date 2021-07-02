በአሸባሪነት የተፈረጀ ቡድን የራሱን አላማ ለማሳካት ሲል ዜጎችን ለከፋ ችግርና እንግልት ሊዳርግ ይችላል– የህግ ባለሙያዎች

ሰኔ 25/2013 (ኢዜአ) በአሸባሪነት የተፈረጀው የህወሃት ቡድን የራሱን አላማ ለማሳካት ሲል ዜጎችን ለከፋ ችግርና እንግልት ሊዳርግ ይችላል ሲሉ የህግ ባለሙያዎች ተናገሩ።
የትግራይ ህዝብ ከቡድኑ አገዛዝ ነፃ ለመውጣት የጋራ ጥረት ማድረግ ይኖርበታል ብለዋል።
ህዝባዊ ወያኔ ሃርነት ትግራይ (ህወሃት) በኢትዮጵያ የተለያዩ ወንጀሎችን በመፈፀምና የአገር ክህደት በመፈፀሙ በሽብርተኝነት መፈረጁ ይታወቃል።
ይህ ቡድን በተለይ በትግራይ ክልል ህዝቡን መከታ በማድርግ ባለፉት ሶስት ዓመታት የኢትዮጵያን ህልውና የሚፈታተኑ በርካታ የወንጀል ተግባራትን ፈፅሟል።
ቡድኑን አድኖ በመያዝ ለህግ ለማቅረብ መንግስት ጥረት ሲያደርግ ቢቆይም ወደ ሽምቅ ወጊያ በመሸጋገር በተለይ የትግራይ ክልል ህዝብን ለችግርና ለአፈና እየዳረገው ይገኛል።
በአሸባሪነት የተፈረጀው የህወሃት ቡድን የራሱን አላማ ለማሳካት ሲል የክልሉን ህዝብ በቀጣይም ለከፋ ችግርና እንግልት ሊዳርግ ይችላል ብለዋል።
በመሆኑም የትግራይ ህዝብ ከቡድኑ አላማ ማስፈፃሚያነት ለመላቀቅ የተቀናጀና የተጠናከረ ትግል ሊያደርግ እንደሚገባው ባለሙያዎቹ ይመክራሉ።
“ሽብር ሲባል ስልጣን ላይ ለመቆየት፣ ስልጣን ለመያዝም አላግባብ ሃይል መጠቀምንም የዜጎችን መጠቀሚያ ማፍረስና በኑሮና የሰውን ህይወት ማጥፋትን ያካትታል” ሲሉ ያብራራሉ የህግ አማካሪውና ጠበቃው ሞላለኝ መለሰ።
በቅርቡ በአገሪቱ በሽብርተኝነት የተፈረጀው የሕወሓት ቡድን ከላይ የተጠቀሱትን ተግባራት በመፈጸሙ ሽብርተኛ ተብሎ ስለመፈረጁም ያብራራሉ።
በመሆኑም ቡድኑ የራሱን አላማ ለማሳካት ሲል የትግራይ ክልል ህዝብን የባሰ ችግር ውስጥ ሊያስገባው ይችላል፤ ለችግርና ለእንግልት መዳረጉ አይቀሬ ነው ይላሉ።
በሽብርተኝነት የተፈረጀ ቡድንን መደገፍ፣ ማገዝና መተባበር በወንጀል ተጠያቂ ስለሚያደርግ የክልሉ ህዝብ ከመንግስት የጸጥታ ሃይል ጋር ተባብሮ መስራት ይጠበቅበታል ብለዋል።
ሕወሓት የሽብር ቡድን ሆኖ መፈረጁን በአግባቡ በመገንዘብ የጥፋቱ ተባባሪ እና ፈፃሚ ላለመሆን ጥንቃቄ ማድረግ ይገባል ነው ያሉት።
የህግ ባለሙያዎቹ እንደሚሉት መንግስትም የሽብር ቡድኑ በዜጎች ላይ የሚያደርሰውን ጉዳት የማስቆም ሃላፊነት አለበት።
የህግ ባለሙያና ጠበቃዋ መሰረት አያሌው፤ ሽበርተኝነት በአለም አቀፍ ደረጃ የኢኮኖሚ እድገትን ማህበራዊ ኑሮን የሚጎዳና ህዝብ ተረጋግቶ እንዳይኖር የሚያደረግ ነው ሲሉ ያብራራሉ።
በመሆኑም ከሽብር ቡድን ጋር የሚደረግ ማንኛውም ግንኙነት ብዙሃንን ተጎጂ እንደሚያደርግ ማወቅና መጠንቀቅ ይገባል ብለዋል።
በሽብርተኝነት ከተፈረጁ ቡድኖችና ግለሰቦች ጋር የትብብር ግንኙነት መፍጠር በከፍተኛ ወንጀል የሚያስጠይቅ መሆኑንም አክለዋል።
መንግስትም ህግ የማስከበርና የዜጎችን መብት የማስጠበቅና የህግ እውቀታቸውን የማስፋት ሚናውን በአግባቡ ሊወጣ ይገባል ብለዋል።