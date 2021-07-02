የትግራይ ህዝብ በተሰጠው የጥሞና ጊዜ የሚበጀውን ሊወስን እንደሚገባ ምሁራን ተናገሩ

ጎንደር፤ ሰኔ 25/2013 (ኢዜአ) የትግራይ ህዝብ ከመላው ኢትዮጵያዊያን እየለየውና እያገለለው ስላለው የሽብር ቡድን በሰከነ መንገድ አስቦ በተሰጠው የጥሞና ጊዜ የሚበጀውን ሊወስን እንደሚገባ በጎንደር እና ደባርቅ ዩኒቨርሲቲዎች ምሁራን ተናገሩ፡፡
በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ ፍልስፍና መምህር ረዳት ፕሮፌሰር ሲሳይ አሰሜ ለኢዜአ እንዳሉት፤ የትግራይ ህዝብ በአንድ የተሳሳተ የፖለቲካ ቡድን መታለል የለበትም።
የወቅቱን የፖለቲካ ሁኔታ በማገናዘብ ዘላቂ ሰላሙን በሚያረጋግጠው ላይ መወሰን እንዳለበትም ተናግረዋል።
“በተለዋዋጭ ዓለም ውስጥ የሚፈጠሩ የፖለቲካ ነባራዊ ሁኔታዎችን ማገናዘብ አስፈላጊ ነው” ያሉት ረዳት ፕሮፌሰሩ፣ ህዝቡ ከወቅቱ የሀገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ ጋር መራመድ ብልህነት መሆኑን መረዳት እንደሚገባ አመልክተዋል።
የትግራይ ህዝብ በህወሓት የሽብር ቡድን ጽንፍ የረገጠ ዘረኝነትና ብሔርተኝነት በመሰበኩ ምክንያት እየተጉዳ መሆኑን ጠቀመው፤ “ከዚህ የተሳሳተ ትርክት ወጥቶ ከኢትዮጵያዊያን ወገኖቹ ጎን ሊቆም ይገባል” ብለዋል፡፡
“ህዝቡ ጥቅምና ጉዳቱን ቆም ብሎ በማሰብ በተሰጠው የጥሞና ጊዜ የሚበጀውን ሊወስን ይገባል” ያሉት ደግሞ በዩኒቨርሲቲው የፖለቲካ ሳይንስ መምህር ረዳት ፕሮፌሰር አንዳርጋቸው ተስፋዬ ናቸው፡፡
መንግስት የተናጠል የተኩስ አቁም ውሳኔ አሳልፎ ከመቀሌ ለመውጣት መወሰኑ ተገቢ እርምጃ መሆኑንም ተናግረዋል።
የትግራይ ህዝብ ይህን የመንግስት ውሳኔ እንደ መልካም አጋጣሚ እንዲጠቀምበትም መልዕክት አስተላልፈዋል።
የትግራይ ህዝብ ከጦርነት የሚያተርፈው አንዳችም ነገር እንደሌለ ተገንዝቦ በጥሞና ጊዜው በነበረው የጸጥታ ችግር የተዳከመው ኢኮኖሚው መልሶ እንዲያገግም የሚያስችል ውሳኔ መወሰን እንዳለበት አመልክተዋል።
የደባርቅ ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህር አቶ መኳንንት ዱቤ በበኩላቸው፤ “የትግራይ ህዝብ ባለፉት 50 ዓመታት በአንድ ቡድን አስተሳሰብና የበላይነት እንዲያምን ተደርጎ መሰበኩ በአሁኑ ወቅት በተጨባጭ እየጎዳው ነው” ብለዋል።
ህዝቡ ከዚህ ያረጀና የተሳሳተ የፖለቲካ አስተሳሳብ ተላቆ ከኢትዮጵያዊያን ወንድሞቹ ጋር አብሮ ወደሚያኖረው አዲስ የፖለቲካ መንገድ ከሚመሩት ሃይሎች ጎን መሰለፍ እንዳለበት ተናግረዋል፡፡
እንደ ምሁሩ ገለጻ፤ የትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያዊያን ተነጥሎ መኖር የሚያስችለው ምንም ጂኦ ፖለቲካዊ የሆነ ነባራዊ ሁኔታ የለውም።
በዘላቂነት ጥቅሙን ለማስጠበቅ የሚያስችለውን መንገድ ተረጋግቶ እንዲያስብ በመንግስት በኩል የቀረበውን መልካም ዕድል አሟጦ መጠቀም እንዳለበት አመላክተዋል።