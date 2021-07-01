ብሄራዊ የስራ ገበያ መረጃ ስርአት ግንባታ ተጀመረ

ሰኔ 24/ 2013 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ ብሄራዊ የስራ ገበያ መረጃ ስርአት ግንባታ በይፋ ተጀመረ።
ብሄራዊ የስራ ገበያ መረጃ ስርአት ግንባታ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የታገዘ ወቅታዊና የተደራጀ የስራ መረጃን ለዜጎች ተደራሽ ማድረግ የሚያስችል አዲስ አሰራር መሆኑም ተገልጿል።
የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትሯ ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ፤ የቴክኖሎጂው ግንባታ በአገሪቷ የስራ እድልና ተደራሽነት ላይ ከፍ ያለ ሚና እንደሚኖረው አብራርተዋል።
ማእከሉ ከብሄራዊ የስራ ገበያው በተጨማሪ ለዘርፉ ጥናትና ምርምር አዲስ ምእራፍ የሚከፍት መሆኑንም ገልጸዋል።
ብሄራዊ የስራ ገበያ መረጃ ስርአት በተለይ ወጣቶችን በሁሉም የስራ መስኮች ተጠቃሚ በማድረግና በአገሪቷ የኢኮኖሚ ግንባታ ላይም አስተዋፆው ላቅ ያለ መሆኑን ሚኒስትሯ አብራርተዋል።
ለማእከሉ ግንባታ ስኬታማነት ግን የሁሉም ተቋማትና ባለደርሻ አካላት እገዛና ትብብር ወሳኝ መሆኑን ጠቁመዋል።
የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር አህመዲን መሀመድ፤ ዲጅታል ቴክኖሎጂ እየተስፋፋ መምጣቱ ለኢትዮጵያ ሁለንተናዊ እድገትና ብልፅግና ወሳኝ መሆኑን ገልጸዋል።
መንግስትም ለዚሁ ስኬት ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል።ማእከሉ በአገር አቀፍ ደረጃ አገልገሎት የሚሰጥ ብሄራዊ ፖርታል ሲሆን ዜጎች በስልኮቻቸውና ሌሎችም አማራጮች በቀላሉ በስራ ገበያው ላይ እንዲወዳደሩና ተጠቃሚ እንዲሆኑ የሚያስችል ነው።
በዛሬው እለት በይፋ በተጀመረው የስራ ገበያ መረጃ ስርአት ግንባታ የዓለም አቀፉ የሰራተኞች ድርጅት እና የአፍሪካ ህብረት ተወካዮች ተገኝተዋል።
ለማእከሉ ግንባታና ስኬታማነት የድርሻቸውን ለመወጣት ዘግጁ መሆናቸውንም አረጋግጠዋል።