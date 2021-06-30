የባከኑ የትምህርት ክፍለ ጊዜዎችን ለማካካስ መዘጋጀታቸውን በጎንደር ዩኒቨርሲቲ አዲስ ገቢ ተማሪዎች ተናገሩ

ጎንደር ሰኔ 23/2013 (ኢዜአ) ለትምህርታቸው የተለየ ትኩረት በመስጠት የባከኑ የትምህርት ክፍለ ጊዜዎችን ለማካካስ መዘጋጀታቸውን በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የተመደቡ አዲስ ገቢ ተማሪዎች ተናገሩ፡፡
ዩኒቨርሲቲው ለአዲስ ገቢ ተማሪዎች ዛሬ የአቀባበል ስነ-ስርዓት አካሂዷል።
ከኦሮሚያ ክልል ሞያሌ አካባቢ የመጣችው ተማሪ ሶስና አየለ በሰጠችው አስተያየት፤ በጊዜ እጥረት በርካታ ኮርሶችን ለማካካስ ጫና ይኖራል የሚል ስጋት ቢኖራትም ይህን ተቋቁሞ ለማለፍ በቂ ዝግጅት ማድረጓን ተናግራለች።
ከሻሸመኔ የመጣው ተማሪ እሱባለው ብርሃኑ በበኩሉ “ዘግይተን በመግባታችን ትምህርቶችን ፈጥኖ ለመሸፈን በሚደረገው ጥረት አብሮ ለመጓዝ እራሴን በበቂ ሁኔታ አዘጋጅቻለሁ” ብሏል።
”በጎንደር ከተማ ሰላምና በህዝቡ እንግዳ ተቀባይነት በዩኒቨርሲቲው መመደቤን ደስታ ፈጥሮብኛል” ያለው ተማሪው፣ ትምህርቱን በውጤት ለማጠናቀቅ መዘጋጀቱን ገልጿል።
”የጎንደር ዩኒቨርሲቲ የአዲስ ገቢ ተማሪዎች አቀባበልና መስተንግዶ ከጠበኩት በላይ ነው” ያለው ደግሞ ከአዲስ አበባ የመጣው ተማሪ ተስፋሚካኤል ኤፍሬም ነው፡፡
በዩኒቨርሲቲ ቆይታው ለስኬታማነት ጠንክሮ በመማር ወላጆቹና ሀገር የሚጥሉበትን ሃላፊነት ለመወጣት መዘጋጀቱን ተናግሯል።
በዩኒቨርሲቲውና በጎንደር ከተማ ህዝብ በተደረገላቸው አቀባበል የተለየ ደስታ እንደተሰማቸው የገለፁት ደግሞ ሁለት ልጆቻቸውን ወደዩኒቨርሲቲው ለማድረስ ከሱማሌ ክልል ፊሊቱ ወረዳ የመጡት አቶ አብድራህማን ኢብራሂም ናቸው።
ልጆቻቸው በዩኒቨርሲቲው ቆይታቸው ምንም ዓይነት ችግር እንደማይገጥማቸው ሙሉ እምነት እንዳላቸው ገልጸው፣ ጎንደር ሰላም የሰፈነበት የትልቅ ህዝብ መኖሪያ መሆኗን ተናግረዋል፡፡
“ልጄ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ በመመደቡ ደስ ብሎኛል፤ ትምህርቱን አጠናቆ ለምረቃ ሲበቃ ደግሞ ጎንደርን ዳግም ለማየት እድል አገኛለሁ” ያሉት ደግሞ ፡ከአዲስ አበባ ልጃቸውን ይዘው የመጡት አቶ ወንዳፍራሽ ፍቅሩም ናቸው።
የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር አስራት አጸደወይን በበኩላቸው፤ ተቋሙ ዘንድሮ የተመደቡለትን 3ሺህ 500 አዲስ ተማሪዎች በሚቀጥሉት ሁለት ቀናት ተቀብሎ እንደሚያጠናቅቅ አስታወቀዋል።
የባከነውን ጊዜ ለማካካስ የትምህርት ኮርሶችን በአጠረ ጊዜ ለመጨረስ የሚስችሉ ዝግጅቶች መደረጋቸውን ጠቁመዋል።
“የተማሪዎች የመማሪያ፣ የመኝታ፣ የመመገቢያ እንዲሁም ቤተ-መጻህፍትና ቤተ-ሙከራ በበቂ ግበዓት ተደራጅተዋል” ብለዋል፡፡
ጎንደር ዩኒቨርሲቲ በመደበኛ እና ማታ የትምህርት መርሃ ግብሮች ከ35 ሺህ በላይ ተማሪዎችን ተቀብሎ በማስተናገድ ላይ እንደሚገኝ ለማወቅ ተችሏል፡፡