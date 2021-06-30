ዩኒቨርሲቲው ያስገነባቸውን 62 ሼዶች ለአምቦ ከተማ አስተዳደር አስረከበ

አምቦ፤ ሰኔ 23 ቀን 2013 (ኢዜአ) አምቦ ዩኒቨርሲቲ ከ8 ሚሊዮን ብር በሚበልጥ ወጪ ለወጣቶች መስሪያ ያስገነባቸውን 62 ሼዶች ዛሬ ለአምቦ ከተማ አስተዳደር አስረከበ፡፡
ሼዶቹ በ62 ማህበር ለተደራጁ ከ200 በላይ ሥራ አጥ ወጣቶች እንደሚተላለፉ ተመልክቷል፡፡
በርክክቡ ስነ-ስርዓት ወቅት የአምቦ ዩኒቨርሲቲ ተጠባባቂ ፕሬዚዳንት ዶክተር ባይሳ ለታ እንደገለጹት፤ በሼዶቹ ከከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ተመርቀው በኢንተርፕራይዝ የተደራጁ ወጣቶች ተጠቃሚ ይሆናሉ፡፡
ወጣቶቹ ሼዶቹን በመጠቀም በማምረቻ፣ ንግድና ሌሎች የገቢ ማስገኛ የሥራ መስኮች ለመሰማራት ምቹ ሁነታ እንደሚፈጥርላቸው አስረድተዋል፡፡
የሼዶቹ ግንባታ ዓላማ የአካባቢው ወጣቶች የሥራ ዕድል እንዲያገኙ ብሎም ቤተሰቦቻቸውንና ሀገራቸውን እንዲለውጡ እገዛ ለማድረግ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
የአምቦ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ሳህሉ ዲሪብሳ በበኩላቸው፤ ዩኒቨርሲቲው ለአካባቢው ህብረተሰብ እያደረገ ያለው እገዛ የሚበረታታ መሆኑን ገልጸዋል፡፡”ለሥራ አጦች መስሪያ ሼድ ከመስጠት ባለፈ ከጎናቸው በመቆሞ በሁሉም ነገር ማበረታታት ከሁላችንም ይጠበቃል” ብለዋል፡፡
የከተማ አስተዳደሩ ባቀረበው ጥያቄ መሰረት ሼዶቹ መገንባታቸውን የገለጹት ከንቲባው፣ በዛሬው እለት የ62 ሼዶችን ቁልፍ ከዩኒቨርሲቲው መረከባቸውን አስታውቀዋል።
ለሼዶቹ ግንባታ ከ8 ሚሊዮን ብር በላይ የሆነውን ወጪ ለሸፈነው አምቦ ዩኒቨርሲቲ ምስጋናቸውን አቅርበዋል።
“ከዩኒቨርሲቲው የተረከብናቸው ሼዶች በ62 ማህበር ለተደራጁ ከ200 ለሚበልጡ ሥራ አጦች በቅርቡ ይተላለፋሉ” ሲሉም ከንቲባው አክለዋል፡፡የዕድሉ ተጠቃሚ የሚሆኑ ወጣቶች ሼዶቹን መቀበል ብቻ ግብ እንዳልሆነ አውቀው በሼዶቹ ጠንክረው በመስራት ራሳችውን ሊለውጡ እንደሚገባ አሳስበዋል፡፡
በሼዶቹ ርክክብ ስነ- ስርዓት የዩኒቨርሲቲውና የአምቦ ከተማ አስተዳደር አመራሮች እንዲሁም አባገዳዎችና የሀገር ሽማግሌዎች መገኘታቸውን ሪፖርተራችን ከስፍራው ዘግቧል፡፡