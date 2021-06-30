በመተከል ዞን የጎዳነውን ማህበረሰብ ለመካስ እንሰራለን ሲሉ ወደ ሰላማዊ ህይወት የተመለሱ ታጣቂዎች ገለጹ

ሰኔ 23/2013 (ኢዜአ) በመተከል ዞን በነበረው ችግር የጎዳነውን ማህበረሰብ ለመካስ እንሰራለን ሲሉ ከጫካ ትጥቅ በመፍታት ወደ ሰላማዊ ህይወት የተመለሱ ታጣቂዎች ተናገሩ።
በዳንጉር ወረዳ ተፈጥሮ የነበረውን ግጭት በዘላቂነት ለመፍታት ”ህብረ ብሔራዊነታችን የውበታችን መገለጫ እና የጥንካሬያችን ምንጭ ነው ሰላም ለሁሉም ፣ ሁሉም ለሰላም” በሚል መሪ ሃሳብ በማንቡክ ከተማ የእርቀ ሰላም ኮንፈረንስ ተካሂዷል።
በመርሃ ግብሩ ላይ የመተከል ዞን የተቀናጀ ግብረ ሃይል ሰብሳቢ ሌተናል ጀኔራል አስራት ዴኔሮ፤ የደረሰውን ጥፋት መመለስ ባይቻልም፤ የአባቶች፣ እናቶች፣ ወጣቶችና ህፃናት ህይወት በድጋሚ እንዳይጠፋ ከልብ የመነጨ ይቅር መባባል አስፈላጊ መሆኑን ገልጸዋል።
በአካባቢው ዘላቂ ሰላም ለመፍጠር ታጥቀው በጫካ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ሃይሎች የተሃዲሶ ስልጠና ወስደው ወደ ሰላማዊ ህይወት መመለሳቸው መልካም መሆኑን ጠቅሰዋል።
“የትኛውም ውጊያ በጦርነት አልቆ አያውቅምና መንግስትም ግጭቱን ለማስቆም ለሰላም አማራጭ ቅድሚያ ይሰጣል” ብለዋል።
የመተከል ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ጋሹ ዱጋዝ፤ ግጭቱን ለማስቆም የተቋቋመው ኮማንድ ፖስት የተለያዩ አማራጮችን በመጠቀም ሌት ከቀን ያለመታከት በሰራው አመርቂ ተግባር ሰላም መውረዱን ገልጸዋል።
”ታጣቂውም ከዚህ በፊት በማወቅም ሆነ ባለማወቅ የተለያዩ ጥፋቶችን ቢፈጽምም አሁን ሰላም ይሻላል በሚል የመፍትሄ አካል መሆኑ ትልቅ ነገር ነው” ብለዋል።
የአገር ሽማግሌዎችም ታጣቂዎቹ የሚገኙበት ጫካ ድረስ በመሄድ የሽምግልና ስራ በመስራታቸው ለእርቀ ሰላም ሂደቱ የድርሻቸውን መወጣታቸውን ገልጸዋል።
በኮንፈረንሱ የተሳተፉ የታጣቂዎቹ ተወካዮችም ባደረሱት ጥፋትና በደል በመጸጸት ህብረተሰቡን ይቅርታ ጠይቀዋል።
በዞኑ በደረሰው ሰብዓዊና ቁሳዊ ውድመት ጉዳት ደረሰበትን ማህበረሰብ ለመካስ እንደሚሰሩም አረጋግጠዋል።
ቀድሞ የነበረውን አብሮነት በመመለስ ለእውነተኛ ይቅር ባይነት ልብን ዝግጁ ማድረግ እንደሚያስፈልግ የአገር ሽማግሌ እና የኃይማኖት አባቶች አስገንዝበዋል።
ታጥቀው ጫካ በመግባት ለግጭቱ መነሻ የነበሩ አካላት የተሃድሶ ስልጠና በመውሰድ ወደ ህብረተሰቡ እየተቀላቀሉ በመሆኑ በዞኑ ሰላም እየሰፈነ እንደሚገኝ ተገልጿል።