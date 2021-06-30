በኦሮሚያ ክልል የወጣቶች የክረምት በጎ- ፈቃድ አገልግሎት የፊታችን ቅዳሜና እሑድ ይጀመራል

አዲስ አበባ ሰኔ 23 ቀን 2013 (ኢዜአ) በኦሮሚያ ክልል 10 ሚሊዮን ወጣቶች የሚሳተፉበት የክረምት በጎ- ፈቃድ አገልግሎት የፊታችን ቅዳሜና እሑድ የሚጀመር መሆኑን የኦሮሚያ ሴቶች፣ህጻናት እና ወጣቶች ቢሮ አስታወቀ።
በክልሉ በዘንደሮው ክረምት 10 ሚሊየን ሴቶችና ወጣቶች በተለያዩ የበጎ ስራ አገልገሎት ተግባራት የሚሰማሩ ይሆናል።
የዚሁ መርሃ ግብር ማስጀመሪያም የፊታችን ቅዳሜና እሁድ የሚከናወን መሆኑን የኦሮሚያ ሴቶች፣ ህጻናት እና ወጣቶች ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሰዓዳ ኡስማን ገልፀዋል።
በመርሃ ግብሩ መሰረት ቅዳሜ ሰኔ 26 ቀን 2013 ዓ.ም ወጣቶች በጅማ ዞን ችግኝ የሚተክሉ ሲሆን በማግስቱ ደግሞ በቡኖ በደሌ ዞን ተመሳሳይ ተግባር የሚያከናውኑ መሆኑ ተገልጿል።
በሁለቱ ቀናት በመላ ኦሮሚያ 44 ሚሊየን ችግኞች የሚተከሉ መሆኑንም ሃላፊዋ ተናግረዋል።
በዚህም ዓመት በተለየ ሁኔታ የህዝብ ንቅናቄን በመፍጠር የክረምት በጎ-ፈቃድ አገልግሎት የሚከናወን መሆኑንም አስረድተዋል።
በዘንድሮው “የበጎ-ፈቃድ አገልግሎት ለአገር ግንባታ” በሚል መሪ ሐሳብ በክልሉ የችግኝ ተከላ፣ የአቅመ-ደካማ ዜጎች የቤት እድሳት፣ የትምህርት ቤቶች ተጨማሪ ክፍሎች ግንባታና እድሳት የሚከናወን መሆኑ ታውቋል።
ከዚህ በተጨማሪም የመዋለ-ህጻናት ትምህርት ቤትና የወጣት ማዕከላት ግንባታ፣ የመልካም አስተዳደርና የአካባቢ ሰላም ማረጋገጥ፣ ለታላቁ ህዳሴ ግድብ የቦንድ ግዥ፣ የደም ልገሳ እና ሌሎችንም ያካተተ መሆኑን ጠቁመዋል።
የዚህ ዓይነት የበጎ-ፈቃድ አገልግሎት የህዝቦችን ትስስርና አንድነትን የበለጠ የሚያጠናክር እንደሆነም ተገልጿል።
የወሰን ተሻጋሪ የበጎ-ፈቃድ አገልግሎት ላይ ከሁሉም የክልሉ ዞኖች የተውጣጡ 50 ሺህ ወጣቶች በክልሉም ሆነ ከክልሉ ውጭ አገልግሎት ይሰጣሉ ብለዋል።