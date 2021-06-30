በትግራይ ክልል መንግስት ያደረገው የተኩስ አቁም አርሶ አደሮች ወደ እርሻ እንዲገቡና የሰብአዊ ተደራሽነትን ታሳቢ በማድረግ መሆኑ ተገለጸ

አዲስ አበባ፤ ሰኔ 23 ቀን 2013 (ኢዜአ) መንግስት በትግራይ ክልል ያደረገው የተኩስ አቁም አርሶ አደሮች ወደ እርሻ እንዲገቡና የሰብአዊ ተደራሽነትን ታሳቢ በማድረግ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለጸ።
የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ሬድዋ ሁሴን እና የመከላከያ ሰራዊት ግንባታ ስራዎች ዋና አስተባባሪ ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ መግለጫ ሰጥተዋል።
መንግስት በትግራይ ክልል ያደረገው የተናጥል የተኩስ አቁም እርምጃ በመንግስት የተወሰደ ፖለቲካዊ ውሳኔ መሆኑን አምባሳደር ሬድዋን ገልጸዋል።
በክልሉ አርሶ አደሮች የመኸሩ ጊዜ ሳያልፍ ወደ እርሻ እንዲገቡ እንዲሁም የሰብአዊ ተደራሽነትን ታሳቢ በማድረግ ያለመ መሆኑን ገልጸዋል።
መንግስት ያቀረበውን ሁሉንም የሰላም መንገዶች የህወሃት አሸባሪ ቡድን ባለመቀበሉ እንዲሁም አገር የማፍረስ ጥፋት በመፈፀሙ ችግሩ መከሰቱን አስታውሰዋል።
በግጭቱም በርካታ የሰው ህይወትና ንብረት የወደመ ሲሆን በጥቅሉ አገራዊ አቅም ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል ብለዋል።
በዚህ ምክንያት ኢትዮጵያ ለውጭ ጥቃት እየተጋለጠች መሆኑንም ነው ያስረዱት።
በመከላከያ ሰራዊት የሰራዊት ግንባታ ስራዎች ዋና አስተባባሪ ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ በበኩላቸው መቀሌን የመልቀቁ ስትራቴጂ ከፍተኛ ጠቀሜታ ያለው መሆኑን አስረድተዋል።
የህወሃት ጁንታ ህዝብ ውስጥ በመመሸግ የተለያዩ ጥፋቶችን እያደረሰ መሆኑን ጠቅሰው ሰራዊቱ የተኩስ አቁም በማድርግ ከአካባቢው ለቆ መውጣቱ ከወታደራዊ ስትራቴጂ አንፃር አትራፊ መሆኑን ገልጸዋል።
ከዚህ በኋላ ጁንታው ለኢትዮጵያ ስጋት እንደማይሆንም አብራርተዋል።