ምክር ቤቱ በኦዲት ግኝት ላይ የማስተካከያ እርምጃ እንዲወሰድ አሳሰበ

አዲስ አበባ፤ ሰኔ 22/2013(ኢዜአ) የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተደጋጋሚ የኦዲት ግኝት ችግር በሚከሰትባቸው ተቋማት ላይ የማስተካከያ እርምጃ እንዲወሰድ አሳሰበ።
የፌደራል ዋና ኦዲተር የ2012/13 በጀት ዓመት የኦዲት ሪፓርቱን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቅርቧል።
ኦዲተር መስሪያ ቤቱ ሪፖርቱን ባቀረበበት ወቅት እንዳንድ ተቋማት በተደጋጋሚ ተመሳሳይ የሃብት አጠቃቀም ችግር እየታየባቸው መሆኑን ገልጿል።
ለአብነትም የ2011 በጀት ዓመት በ68 ተቋማት በተደረገ ኦዲት ተመላሽ መሆን ከነበረበት ከ1 ነጥብ 7 ቢሊዮን ብር ውስጥ እስካሁን የተመለሰው 261 ነጥብ 8 ሚሊዮን ብር ብቻ መሆኑ ተጠቅሷል።
ይህም በኦዲት ግኝቱ መመለስ ከነበረበት ገንዘብ ወስጥ 14 ነጥብ 6 በመቶ ብቻ ተመላሽ መሆኑን ያመላክታል።
በ2012 በጀት ዓመት ደግሞ በ90 መስሪያ ቤቶችና በ12 የተለያዩ ቅርንጫፍ ፅህፈት ቤቶች በተደረገ ኦዲት ከ7 ነጥብ 4 ቢሊዮን ብር በላይ የሰነድ ሂሳብ ሳይወራረድ መገኘቱም በሪፖርቱ ተገልጿል።
በገቢዎች ሚኒስቴርና በጉምሩክ ኮሚሽን በእያንዳንዳቸው ስር ባሉ ስድስት ቅርንጫፍ ፅህፈት ቤቶች 7 ነጥብ 7 ቢሊዮን ብር በላይ ገንዘብ በወቅቱ ያልተሰበሰበ ውዝፍ ገቢ መገኘቱም እንዲሁ።
የምክር ቤቱ አባላትም ተደጋጋሚ የኦዲት ግኝት የሚከሰትባቸው ተቋማትና የሚታዩት ችግሮች ተመሳሳይነት እንዳላቸው አንስተዋል።
ችግሩን ለመቅረፍ ከሪፖርት ባለፈ የማስተካከያ እርምጃ መውሰድ እንደሚገባ ገልጸው፤ ምክር ቤቱ በዚህ ረገድ የሚጠበቅበትን ኃላፊነት እንደሚወጣ አስገንዝበዋል።
የአቅም ውስንነት ያለባቸውን ተቋማትን መደገፍና ከኦዲት ግኝት ነጻ የሆኑትን ደግሞ ማበረታታት ይገባልም ነው ያሉት።
ዋና ኦዲተር፣ዐቃቤ ህግ፣የስነምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽንና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ችግሩን ለመፍታት በቅንጅት መስራት እንዳለባቸውም አባላቱ ጨምረው አሳስበዋል።
ተደጋጋሚ የኦዲት ግኝት የተመዘገበባቸው ተቋማት ኃላፊዎች ችግሩን በሚመለከት ለምክር ቤቱ ማብራሪያ እንዲሰጡምጠይቀዋል።
የፌደራል ምክትል ዋና ኦዲተር ወይዘሮ መሰረት ዳምጤ በበኩላቸው ምክር ቤቱ በተደጋጋሚ የኦዲት ግኝት ችግር ያለባቸውን ተቋማት በማስተካከል ረገድ የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ ጠይቀዋል።
የፌደራል ዋና ኦዲተር አስፈላጊውን ሪፖርት በማቅረብ ረገድ ሚናውን እየተወጣ መሆኑን በመጠቆም።
የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ምክትል አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ሽታዬ ምናለ ምክር ቤቱ ከዚህ ቀደም ተደጋጋሚ የኦዲት ችግር ያለባቸውን ተቋማት ለማስተካከል የተለያዩ ስልቶችን ቀይሶ ሲንቀሳቀስ መቆየቱን አስታውሰዋል።
ነገር ግን በሚፈለገው ደረጃ ለውጥ ማምጣት አልተቻለም ያሉት ምክትል አፈ ጉባኤዋ፤ ቀጣዩ ምክር ቤት እስካሁን የተወሰዱ እርምጃዎችን በማጠናከር ችግሩን ከመሰረቱ መፍታት እንደሚጠበቅበት ተናግረዋል።
የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ንብረት ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ መሃመድ የሱፍ በሰጡት ማጠቃለያ ችግሩን ለመፍታት ምክር ቤቱ፣የገንዘብ ሚኒስቴርና ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ በጋራ ጠንካራ ስራ መስራት እንደሚጠበቅባቸውም አስገንዝበዋል።
በተያያዘ ዜና ምክር ቤቱ የኢፌዴሪ መንግስት ከፈረንሳይና ከጣሊያን መንግስታት ጋር በመከላከያ ዘርፍ በትብብር ለመስራት ያደረገውን ስምምነት መርምሮ አፅድቋል።