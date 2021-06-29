የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ዳግማዊት ሞገስ የአቅመ ደካሞችን የቤት እድሳት አስጀመሩ

አዲስ አበባ፤ ሰኔ 22 ቀን 2013 (ኢዜአ) የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ዳግማዊት ሞገስ በመዲናዋ አዲስ ከተማ ክ/ከተማ ኳስ ሜዳ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የአቅመ ደካሞችንና አካል ጉዳተኞችን የቤት እድሳት አስጀመሩ፡፡
በመስሪያ ቤታቸው አማካኝነት ቀደም ብሎ እድሳት የተደረገላቸውን አራት የአቅመ ደካማ ቤቶችም ለባለቤቶቹ አስረክበዋል፡፡
ትራንስፖርት ሚኒስቴር ከአገልጋይነቱ በተጨማሪ ማህበራዊ ሃላፊነቱን በመወጣት ችግረኞችን የማገዝና የመደገፍ ስራ በማከናወን ላይ መሆኑን ገልጸዋል።
በዚሀም ሁሉም የአቅም ደካሞችንና የአረጋውያን ቤት በማደስ በዘንድሮው የበጎ አገልገሎት ተግባር በስፋት እነዲሳተፍ ጠይቀዋል።
የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ምክትል ስራ አስፈጻሚና የንግድ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ ህይወት ጉግሳ፤ በክፍለ ከተማው በክረምት የበጎ ፍቃድ አገልግሎት 200 ቤቶችን ለማደስ እንቀስቃሴ መጀመሩን ተናግረዋል፡፡
ወይዘሮ ወይንሸት ዳምጤ ስድስት ቤተሰብ ይዘው ለዝናብና ለጎርፍ መጋለጣቸውን መንግስት ተረድቶ ቤታቸውን ሊያደስላቸው በመዘጋጀቱ መደሰታቸውን ገልፀዋል፡፡
በተመሳሳይ ቤታቸው ከታደሰላቸው መካከል ወይዘሮ ዘውድነሽ ገብሬ፤ በክረምት ወቅት ጎርፍ ወደ ቤታቸው በመግባት ንብረታቸው እንደወሰደባቸውና ህይወታቸውም ለአደጋ ተጋልጦ መቆየቱን አስታውሰዋል፡፡
አሁን ግን ቤታቸው መታደሱን ተከትሎ ከዚህ ስጋት ነፃ በመሆናቸው እፎይታ እንደተሰማቸው ተናግረዋል፡፡
የትራንስፖርት ሚኒስቴር በዘንደሮው ክረምት የ30 አቅመ ደካሞችን ቤቶች ለማደስ አቅዷል።