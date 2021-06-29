ፖለቲካ ፓርቲዎች ሀገርንና ህዝብን በማስቀደም በጋራ ሊሰሩ ይገባል…. የድሬዳዋ ነዋሪዎች

ድሬዳዋ፤ሰኔ 22/2013(ኢዜአ) በ6ኛው ጠቅላላ ምርጫ የተሳተፉ ለቲካ ፓርቲዎች የምርጫውን ውጤት በፀጋ ተቀብለው ሀገርንና ህዝብን በማስቀደም በጋራ ሊሰሩ እንደሚገባ የድሬዳዋ ከተማ ነዋሪዎች አስታወቁ።
በምርጫ አሸንፎ መንግስት የሚሆን ፓርቲ የህዝቡን የልማትና የመልካም አስተዳደር ችግር እንዲሁም ሥራ አጥነትን ትርጉም ባለው መንገድ ሊፈታ እንደሚገባ ነዋሪዎቹ ለኢዜአ ገልጸዋል።
አስተያየታቸውን ለኢዜአ ከሰጡ የድሬዳዋ ነዋሪዎች መካከልክ አቶ ኤሊያስ ደለለኝ እንደገለጹት የዘንድሮ ምርጫ ሂደት ከጅምሩ እስከ ፍጻሜው ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ ነበር።
በምርጫው የተሳተፉ የፖለቲካ ፓርቲዎች የምርጫውን ውጤት በጸጋ በመቀበልና ሰላምን በማስቀጠል ሀገርና ህዝብን በማስቀደም በጋራ ሊሰሩ እንደሚገባ አመልክተዋል።
“ያለችን አንድ ሀገር ናት፤ ሰላምና አንድነታችንን ጠብቀብ ሀገርን ወደ ከፍታ ልናሻግር ይገባል” ያሉት ደግሞ ወይዘሮ ሃና አባተ ናቸው፡፡
የምርጫው ሂደት ሰላማዊ እንደነበር ገልጸው የፖለቲካ ፓርቲዎች ውጤቱን በጸጋ በመቀበል ሰላምን ለማጽናት በጋራ ሊሰሩ እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
“በዘንድሮ ምርጫ ሁሉም አሸናፊ ነው፤ ሁሉም ፓርቲ በሰለጠነ መንገድ ሀገርን አስቀድሟል፤ ፓርቲዎች ከምርጫው በኋላም የህዝብን ድምጽ በጸጋ በመቀበል ለሀገርና ህዝብ ጥቅም በጋራ ሊሰሩ ይገባል” ያሉት ደግሞ አቶ መሐመድ ሙሴ ናቸው፡፡
አቶ መሐመድ እንዳሉት ፓርቲዎች በቀጣይ የለማች ኢትዮጵያን ለመገንባትና በሁሉም አካባቢዎች የዜጎችን ሰላምና አንድነት ለመፍጠር በጋራ ተቀናጅተው ሊሰሩ ይገባል።
ወይዘሪት ኢየሩሳሌም ሰለሞን በበኩሏ “ሴቶች ለሰላም መረጋገጥ ግንባር ቀደም ሚናችንን እንወጣለን” ብላለች ።
የምርጫውን ውጤት በጸጋ መቀበል ከሁሉም እንደሚጠበቅ ገልጻ በተለይም በምርጫው የተሳተፉ ፓርቲዎች የህዝብን ድምጽ በማክበር ለህዝብና ለሀገር ቀጣይነት በጋራ ሊሰሩ እንደሚገባ አመልክታለች ።
“በምርጫው አሸንፎ መንግስት የሚሆነው ፓርቲ የህዝቡን የመልካም አስተዳደር ችግርና ስራ አጥነትን ትርጉም ባለው መንገድ ለመፍታት ሊሰራ ይገባል” ያለችው ደግሞ ወጣት በሐር አብደላ ናት፡፡
ወጣት ሰላሃዲን መሐመድ በበኩሉ በድሬዳዋም ሆነ እንደ ሀገር ትልቁ ችግር ሥራ እጥነት በመሆኑ የሚመሰረተው መንግስት ለችግሩ ትኩረት ሰጥቶ ለመፍትሄው መስራት እንዳለበት አመልክቷል።
“በዘንድሮ ምርጫ ደስ ብሎኝ ነው የተሳተፍኩት፤ አሸንፎ መንግስት የሚሆነው እካል ለገጠሩ ህዝብ የመሠረተ ልማትና የኑሮ ችግር ዘላቂ መፍትሄ እንዲያመጣ ነው የምፈልገው” ያሉት ደግሞ አርሶ አደር ኤሊያስ መሀመድ ናቸው፡፡
የሀገርን ሰላም፣ የዜጎችን ፍቅርና አንድነት በሚያስጠብቁ ተግባራት ላይ ኃላፊነታቸውን እንደሚወጡ ነዋሪዎቹ ለኢዜአ አስታውቀዋል።