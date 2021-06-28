ኢትዮጵያ፣ ኬንያና ደቡብ ሱዳንን የሚያስተሳስረው የ ‘ላፕሴት’ ፕሮጀክት እውን እንዲሆን በጋራ መሥራት ይገባል – አፍሪካ ኅብረት

ሰኔ 21/2013 (ኢዜአ) ኢትዮጵያ፣ ኬንያንና ደቡብ ሱዳንን በትራንስፖርት ለማስተሳሰር ያለመው የላፕሴት ፕሮጀክት አህጉራዊ ፋይዳው የጎላ በመሆኑ ለፕሮጀክቱ ስኬት ሁሉም እንዲረባረብ አፍሪካ ኅብረት ጥሪ አቀረበ።
የላፕሴት ፕሮጀክት በፍጥነት መንገድ፣ ባቡርና ሌሎች ግዙፍ መሰረተ ልማቶች አማካኝነት ሶስቱን ሀገሮች የማስተሳሰር ውጥን የያዘ ነው።
ፕሮጀክቱን በሚመለከት የአጋራቱ የዘርፉ ሚኒስትሮች በተገኙበት በአዲስ አበባ ውይይት ተካሂዷል።
የቀድሞ የኬንያ ጠቅላይ ሚኒስትርና የአፍሪካ ኅብረት የመሠረተ ልማት ልዩ ልዑክ ራይላ ኦዲንጋ በዚሁ ጊዜ ፕሮጀክቱ ቀጠናውን በኢኮኖሚ ለማስተሳሰር ትልቅ እገዛ እንደሚያደርግ ተናግረዋል።
ፕሮጀክቱ የተለያዩ የእድገት ምዕራፎች እንዳሉት ጠቁመው፤ ፕሮጀክቱ ለቀጠናው ብቻ ሳይሆን በዝቅተኛ ደረጃ ላይ ላለው ለአህጉሪቱ የኢኖሚያዊ ውህደት መፋጠን ከፍተኛ አስተዋጽዖ እንደሚኖረው ተናግረዋል።
በተለይም ደግሞ በቅርቡ ወደ ሥራ የገባው የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና እንደ ‘ላፕሴት’ ያሉ የትስስር መሰረተ ልማቶች ላይ ከፍተኛ ኢንቨስትመንት የሚያደርጉ ፕሮጀክቶች ያስፈልጉታል ብለዋል።
ይህም አህጉሪቱ በንግድና ኢንቨስትመንት እንዲሁም የሰዎች ነጻ ዝውውር እንዲጠናከር ከፍተኛ አስተዋጽዖ እንደሚኖረው ነው የአፍሪካ ኅብረት ልዑኩ ራይላ ኦዲንጋ የገለጹት።
የላፕሴት ፕሮጀክት ሦስቱን አገራት በትራንስፖርት በማስተሳሰር ረገድ የያዘውን ውጥን እውን እንዲሆን ሁሉም የዘርፉ ተዋንያኖች በጋራ እንዲሰሩም ጥሪ አቅርበዋል።
የኬንያ ቀጠናዊ የልማት ትስስር ሚኒስትር አዳን ሞሃመድ በበኩላችው “ፕሮጀክቱን ዓላማ ከግብ ለማድረስ በቅድሚያ ቀጠናዊ ስትራቴጂ መንደፍ ይገባል” ብለዋል።
ይህን በማድረግም ፕሮጀክቱ የዘረዘራቸውን አካባቢያዊ የኢኮኖሚ እቅዶች ማሳካት እንደሚቻል ጠቁመዋል።
ፕሮጀክቱ የቀጠናው አገራት ያላቸውን የኢኮኖሚ ትስስር በማጠናከር እድገታቸውን ያፋጥንላቸዋል ያሉት ደግሞ ትራንስፖርት ሚኒስትሯ ዳግማዊት ሞገስ ናቸው።
የዚሁ ፕሮጀክት አካል የሆነውና በቅርቡ በኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬኒያታ የተከፈተው የላሙ ወደብ የኢትዮጵያን የወደብ አማራጭ በማስፈት ትልቅ ጠቀሜታ እንዳለው ገልጸዋል።
የላፕሴት ፕሮጀክት እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2012 ነበር በሦስቱ አገራት መሪዎች የጋራ ሥምምነት ወደ ሥራ እንዲገባ ውሳኔ የተላለፈው።