ፓርኩ በተያዘው በጀት ዓመት ከ 44 ሚሊዮን ዶላር በላይ የውጭ ምንዛሬ ማግኘቱን አስታወቀ

አዲስ አበባ ሰኔ 28/2013 (ኢዜአ) የቦሌ ለሚ ኢንዱስትሪ ፓርክ በ 2013 በጀት ዓመት 44 ነጥብ 5 ሚሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሬ ማግኘቱን አስታወቀ።
የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች የተገነቡ የኢንዱስትሪ ፓርኮችን እንቅስቃሴ ለመገናኛ ብዙኃን ባለሙያዎች አስጎብኝቷል ፡፡
በጉበኝቱ ወቅት የቦሌ ለሚ ኢንዱስትሪ ፓርክ ስራ አስኪያጅ አቶ ትንሳኤ ይማም እንዳሉት በፓርኩ የሚመረቱ ምርቶችን ወደ ዓለም አቀፍ ገበያ በማቅረብ 44 ነጥብ 5 ሚሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሪ ተገኝቷል።
በፓርኩ በአብዛኛው ባለሃብቶች በጨርቃጨርቅ መስክ የተሰማሩ እንደሆነ አቶ ትንሳኤ ተናግረዋል።
በበጀት ዓመቱም ከ18 ሺህ በላይ ሰራተኞች የስራ እድል ተፈጥሮላቸዋል ብለዋል፡፡
እንዲሁም ሰራተኞቹ ከኑሮ ውድነት ጋር ተያይዞ የሚገጥማቸውን ችግር ለመቅረፍ በፓርኩ ከሚሰሩ ባለሀብቶች ጋር በመተባበር የጋራ መኖሪያ ቤት እየተገነባ መሆኑን ጠቁመዋል ፡፡
የቦሌ ለሚ ኢንዱስትሪያል ፓርክ በ353 ሄክታር መሬት ላይ ያረፈ የኢንዱስትሪ መንደር መሆኑ ይታወቃል።