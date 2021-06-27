በአዲስ መንፈስ…

ሚፍታህ አህመድ (ኢዜአ)
ዜጎች ዴሞክራሳዊ መብታቸውን ከሚያረጋግጡበት መንገዶች መካከል የሚፈልጉትን አስተዳዳሪ በምርጫ መምረጥ ነው።
በዚህም ስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ በርካታ ሂደቶችን አልፎ ሰኔ 14 ቀን 2013 ዓም በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍሎች የተካሄደ ሲሆን ከትግራይ ክልል ውጭ ቀሪዎቹ በመጪው ጷግሜ 1 ቀን 2013 ቀነ ተቆርጧል፡፡
ዘንድሮ የተካሄደው ምርጫ በዜጎች ዘንድ ከፍተኛ ስጋትና ተሰፋ የታየበት ነው፡፡ ለዜጎች ስጋት ምክንያት የሆነው ዋናውና ትልቁ ጉዳይ የኮቪድ -19 በአለም አቀፍ ደረጃ መከሰቱና የፈጠረው ጫና ቀዳሚውን ቦታ ይወስዳል፡፡እንደሚታወቀው ኮቪድ- 19 በተከሰተበት ወቅት የአለም ፖለቲካ አለመረጋጋት የሚታይበትና ወደ ውጥንቅጥ እየገባ የነበረበት ወቅት ነበር፡፡
ለአብነት የቻይና እና የአሜሪካ ቅራኔ በከፍተኛ ሁኔታ አድጎ ወደ ‘ቀዝቃዛ ጦርነት’ ውስጥ የገቡበት፤ የታዳጊ አገርን ኢኮኖሚና ፖሊቲካ እንደ ካሮት ስር ቁልቁል የወርድበት ወቅት ነበር፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታ በአገራችን የኮቪድ -19 ቫይረስ መከሰት ህዝብና መንግስት በከፍተኛ ሁኔታ ስጋት ውስጥ ከቶቸው ነበር፡፡ በወቅቱ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች የሚሰጡት መግላጫን ላስተዋላ ስጋታቸውንና የችግሩን ግዝፈት በቀላሉ መረድት ይችላል፡፡ በተፈጠረውም መደናገጥ ለሁለት ሳምንት ያህል ድፍን ኢትዮጵያዊ ቤት ዘግቶ እስከመዋል ድረሶ እንደነበር ይታወቃል ፡፡ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ የአንበጣ መንጋ ወረራርሽኝ ያደረሰው ጉዳት ቀላል አልነበረም፡፡ ህዝብና መንግስት እረፈት ነሳ፤ የምጥ ጭንቅም ፈጠሮ እንደነበረም ይታወሳል፡፡
አንዳንድ ፖለቲከኛውና የማህበረሰብ አንቂው (አክቲቪስቱ) ልዩነቶችን ለጊዜው በማቆየት ያጋጠሙ አለምአቀፍና አገራዊ ችግሮችን በመቋቋም ዜጎች የገጠማቸውን ችግር በመረዳዳትና በመተሳሰብ እንዲያልፉ ታሪካዊ ጥረት ያደረጋሉ ተብሎ በህዝብ ዘንድ ሲጠበቅ የህዝቦች አይነኬ ማንነቶች በመጠቀም አንዳንድ ፖለቲከኞችና አክቲቪስቶች ከሚገባው በላይ በተቃርኖ አቅጣጫ መጓዝ ን የመረጡበት አጋጣሚ ይታወሳል፡፡ ይሄም ሌላው ተስፋ የተደረገው የአዲሱ የኢትዮጵያን የዴሞክራሲ ጀምበር ዳገት አድርጎታል ማለት ይቻላል ፡፡ በማይገመት ሁኔታ ሰዎች በተለያዬ መልኩ ክቡር የሆነውን ህይወታቸውን የሚያጡበት ፤ ዜጎች የአካል ጉዳትና ለመጥፎ ስነልቦና ጠባሳ የሚጋለጡበት፣ በብዙ ሚሊዮን ግምታዊ ዋጋ ያለው የአገርና የ ዜጎች ንብረቶች የወደመበት ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ቀውስ ፈጥሮ አልፏል፡፡
ሌላው ትልቁ ሁኔታ አሸባሪው የህወሃት ቡድን አሳታፊ ውይይት ተደርጎበት፣ በፌዴሬሽንና በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤቶች ውሳኔ እስከ አንደ አመት ጊዜ እዲራዘም የተወሰነውን 6ኛው አገራዊ ምርጫ ውሳኔ በማን አለብኝነት በመጣስ ና በህገ መንግስቱ ምርጫን የማስፈጸም ብቸኛ ስልጣን ከተሰጠው የኢትዮጵያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ ዕውቅና ወጭ ህገወጥ ምርጫ አካሄደ፡፡ በዚህ ሳያበቀ ከ200 ሺ በላይ ልዩ ሃይል አሰልጥኖ የዜጎችንና የአገርን ህልውና አደጋ ውስጥ በሚከት መልኩ ዝግጅት ከማድረግ ባለፉ በሀገር ህልውና ላይ ጉዳት የማድረግ ሀየደት ውስጥ ገባ ፡፡ የሚያካሂደውን አንዳንድ ትንኳሳዎችና የህግ ጥሰቶችን መንግስት በመታገስ ወደ ግጭት ላለመግባት በትዕግስት ቢያሳልፍም ፤ በወረሃ ጥቅምት ከ20 አመታት በላይ የትግራይ ህዝብ ከማንኛውም ጥቃት ሲጠብቅ የኖረውን በሀገር መከላከያ ሰራዊት የሰሜን ዕዝን ባልታሰበ ሁኔታ ጀርባው በመውጋትና ጥቃት በመፈጽም ታሪክ የማይረሳው ክህደት የመጸመበት ነበር፡፡ በዚህም ምክንያት በማይካድራ እና በሌሎች ቦታዎች የጅምላ ግድይ በአሰቃቂ ሁኔታ ተፈጸመ፡፡
በውስጥ የተፈጠረው ይህንን የመሳሰሉና ከዚሁ ጋር ግንኙነት ያላቸው ሌሎች የሰላም ችግሮን በመጠቀም በርካታ በእድ ሀገራት ፍላጎታችውን ለማስፈጸም ከፍተኛ ጫና በኢትዮጵያ ላይ ለማሳደር እንደምልካም አጋጣሚ በመቁጠር ርብርባቸውን ጀመሩ፡፡ ሉአላዊ ድንበርን አልፎ እስከመውረር ፤ በራስ የውሃ ሀብትና በራስ የገንዘብ ወጭ የሚገነባን የህዳሴ ግደቡ አቁም እስከማለት የደረሰ ጫና እንዲደረግ ሆነ፡፡ ይህን ጉዳይ በወጉ የተረዳው ኢትዮጵያዊ 6ኛው አገራዊ ምርጫ በሰላማዊ መልኩ ተፈጸሚነቱ ላይ ስጋትና ተስፋ የፈጥር ሆነ ፡፡
ምንም እንኳን ስጋት ቢያድረበትም በውስጥና በውጭ የተፈጠረው ጫና እውነትነት የጎደለው፤ የአገር ሉዓላዊነትን የሚዳፋር አዝማሚያ መሆኑን በመረዳቱ ምርጫውን በጽናት ለመካሄድ ሙያ ብልብ ነው በሚል ቢሂል ወቅትና ጊዜውን በጉጉት ሲጠብቅ ቆይቶ ለአለም ህዝብ በሚያስተምር ምልኩ ምርጨውን እንዳካሄደ በመታዘብ የተሳተፉ ቡድኖች ጭምር አረጋግጠዋል፡፡ በምርጫውም እለት ዴሞክራሲያዊ መብቱን ከመጠቀም በተጨማሪ በርካታ ሚሊዮን ችግኝ በመትከል የአረንጓዴ አሻራውን ለሀገሩ አሳርፏል፡፡ እርስ በርስ ይጫረሳሉ ብለው የተመኙ የውጭ ሃይሎችንም ተሰፋ አስቆርጠ፡፡
ዜጎች በቀጥታ ባደረጉት ተሳትፎ የድህነትና የደህንነት ችግር በመቅረፍ የአገሪቱን ብልጽግና ያረጋግጣል ላሉት ፓርቲን አስቸጋሪ ሁኔታ በመቋቋም በትዕግስት ተወካዮቻቸውን ምርጠው አሳይተዋል፡፡ የተካሄደው ምርጫ ለ445 የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መቀመጫዎችን ለማግኘት ሲሆን በዚህ ምርጫም ላይ 47 የፖለቲካ ፓርቲዎች 8ሺህ 209 ዕጩዎችን አቅርበው በአገር አቀፍ የምርጫ ክልሎች ላይ ተወዳድረዋል፡፡ ከፓርቲዎች በተጨማሪ 125 የግል ተወዳዳሪዎች በዕጩነት ቀርበዋል ተወዳድረዋል፡፡ ከነዚህ ውስጥ አሸናፊ የሆኑት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ህዝብን ወክለው ይገባሉ፡፡
እነዚህ ወኪሎች ለኢትዮጵያም ብቻ ሳይን ለቀጠናው አገራት ብልጽግና ወንድማማችነት ትልቅ ስራ የሚጠብቃቸው ነው የሚሆነው፡፡ የአሜሪካ የሰላም ኢንስቲትዮት በኢትዮጵያ በሚካሄደው ስድስተኛው ምርጯ 37ሚሊዮን 408 ሺህ 6መቶ ሰዎች ድምጽ ለመስጠት የተመዘገቡ መሆኑን ጠቅሶ ምርጫው ሊሳካ እንዳማይችል ያደረገው ትንበያንም ያመከነ ምርጫ ነው ማለት ይቻላል፡፡
ከኢትዮጵያ ምርጯ ቦርድ ያገኘነው መረጃ እንደሚያሳየው ደግሞ 6ኛዉ ሀገራዊ ምርጫ 45 የአገር ውስጥ እና ሶስት አለም አቀፍ የምርጫ ታዛቢዎች የታዘቡበት ነው፡፡
ታዛቢዎቹም ከልምድ ማነስ የተነሳ ጥቃቅን ችግሮች ከማጋጠማቸው ውጭ ምርጫው ሰላማዊ፣ ፍትሃዊና ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ መጠናቀቁን ያረጋገጡት እውነትና ሁነት ሆኖ ማለፉን ማረጋግጣቸውን ለጋዜጠኞች በሰቱት መግለጫ ይፋ አድርገዋል።
ከዚህ በመነሳትም በቀጣይም የሚካሄድ ምርጫ አሁን የታዩ ችግሮችን በመቅረፍ የተሳካ ምርጫ ኢትዮጵያ እንደምታካሂድ አለም የተገነዘበ መሆኑን መናገር የሚያስችል ሆኗል ፡፡የኢትዮጵያ ህዝቡም እምነትና ተስፋ አሳድሯል፡፡
ከዚህም ጎን ለጎን ሁለተኛው ዙር የታለቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌትን በቅርቡ በስኬት እንደሚጠናቀቅ ዜጎች በጉጉት እየጠበቁ ይገኛሉ፡፡
እነዚህ ሁለት አበይት ጉዳዮች በኢትዮጵያዊያን ተስፋ ላይ ከፍተኛ መነሳሳት የሚፈጥር ሲሆን ፤ የኢትዮጵያን ውደቅት ለሚመኙ የውስጥና ወጭ ጠላቶች ግን ከፍተኛ የሞራል ውድቅት እንደሚያስከትል ያለጥርጥር መገመት ይቻላል፡፡
እነዚህ አበይት ሁነቶች አልፈው በአዲስ አመት ዋዜማ የሚመሰረተው አዲሱ መንግስት በአዲስ መንፈስ የአገሪቱን ሰላምና ደህንነት በአስተማማኝ መሰረት ለመረጋገጥ ተግቶ እንደሚሰራና የኢትዮጵያን የዴሞክራሲና ብልጽግና ወደ ሚያረጋግጥ ከፍታ ላይ የሚያደረስ የብርሃን ፍንጣቂ የሚታየበት አመት እንዲሚሆን ከ6ኛው ጠቅላላ ምርጫ ማግስት ጀምሮ ዜጎች በተስፋ ተሞለተው የሚጠባበቁት ጉዳይ ሆኗል፡፡ለዚህም ‘’ሁሉም ቢተባበር ቢጥር …’’ የሚለውን ዜማ በመጋበዝ ተሰናበትኳችሁ።