የፖለቲካ ፓርቲዎች በሃገራዊና ክልላዊ ልማት ላይ የጀመሩትን ተሳትፎ እንዲያጠናክሩ የጋምቤላ ክልል ርዕሰ-መስተዳደር አቶ ኡሞድ ኡጁሉ ጠየቁ

ጋምቤላ፤ ሰኔ 20/2013(ኢዜአ) በጋምቤላ ክልል የሚንቀሳቀሱ ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች በጋራ ሃገራዊና ክልላዊ ልማት ላይ የጀመሩትን ተሳትፎ እንዲያጠናክሩ የክልሉ ርዕሰ-መስተዳደር አቶ ኡሞድ ኡጁሉ ጥሪ አቀረቡ።
ፓርዎቹ በጋራ የአረንጓዴ አሸራ ችግኝ ተከላ መረሃ ግብር ዛሬ ከስዓት በኋላ በጋምቤላ ከተማ አካሒደዋል።
ፓርቲዎቹ አሁን በመንግስት እየተካሄደ ለሚገኘው የአረንጓዴ አሻራ ልማትና ሌሎች ሀገራዊ የልማት አጀንዳዎች ስኬት በቅንጅት ሊሰሩ እንደሚገባም አስገንዝበዋል።
ስድስተኛው ሀገር አቀፍና ክልላዊ ምርጫ ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ፓርቲዎቹ ለነበራቸው ተሳትፎም ምስጋና አቅርበዋል።
በቀጣይም ለህዝብና ለሀገር ብሔራዊ ጥቅም ስኬት ፓርቲዎቹ የጀመሩትን ተሳትፎ አጠናክረው ሊቀጥሉ እንደሚገባ ርዕሰ መስተዳደሩ ጠይቀዋል።
የጋምቤላ ህዝቦች ፍትህ ሰላም ልማት ዴሞክራሲ ንቅናቄ /ጋህፍሰልዴን/ ተወካይ አቶ ላም ኒያል በዚሁ ጊዜ እንዳሉት ምርጫው ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ እንደበር ተናግረዋል።
“አንዳንድ ወጣ ገባነቶች ቢኖሩም እንኳ በቀጣይ አምስት ዓመት በሚካሄደው ምርጫ የሚስተካል ይሆናል” ብለዋል።
ፓርቲያቸው የአረንጓዴ አሻራ ልማትን ጨምሮ በሌሎች የልማት አጀንዳዎች ላይ ከፓለተካ ፓርቲዎችና ከመንግስት ጋር በትብብር ለመስራት ዝግጁ መሆኑንም ገልጸዋል።
በብልጽግና ፓርቲ የጋምቤላ ቅርንጫፍ ጽፍት ቤት ኃላፊ አቶ ላክደር ላክባክ በበኩላቸው “የፖለቲካ ልዩነቶች ቢኖሩም በሀገር ሰላምና የልማት አጀንዳዎች ላይ በጋራ መሰራት ይገባል” ብለዋል።
በዕለቱ በጋራ ያካሄዱት የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ መረሃ ግብር ለቀጣዩ ትውልድ ፋይዳው የጎላ በመሆኑ ትልቅ ትርጉም የሚሰጣው መሆኑንም ተናግረዋል።
በዘንድሮው ዓመት በክልሉ ለመትከል ከተዘጋጁት ስድስት ሚሊዮን 500 ሺህ ችግኞች መካከል እስከ አሁን ከአንድ ሚሊዮን 600 ሺህ የሚበልጡት መተከላቸውን የገሉጹት ደግሞ የክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ኃላፊ አቶ ኮይት ሉዑል ናቸው።
በየደረጃው የሚገኘውን የተለያየ የህብረተሰብ ክፍል በማሳተፍ ችግኞችን በመትከልና በመንከባከብ እቅዱን ለማሳካት በትኩረት እንደሚሰራም ተናግረዋል።